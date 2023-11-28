У чому саме звинувачують Meta

У матеріалі The New York Times мовиться, що Meta знала про присутність мільйонів користувачів віком до 13 років на своїх платформах, і ця інформація нібито зберігалася в таємниці.

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Водночас видання Engadget повідомляє про скаргу, в якій зазначається, що компанія Meta отримала понад 1,1 мільйона повідомлень про користувачів Instagram віком до 13 років у період з 2019 по 2023 рік, проте лише частина цих акаунтів була відключена, а збір даних нібито продовжувався без згоди батьків.

Реакція компанії

У відповідь Meta заявила, що не допускає користувачів віком до 13 років до Instagram і вживає заходів для видалення акаунтів неповнолітніх після їх ідентифікації. Компанія визнала виклики, пов'язані з перевіркою віку в Інтернеті, наголосивши на складності цього питання.

На свій захист Meta запропонувала підтримати федеральне законодавство, що вимагає схвалення батьків для підлітків до 16 років, які завантажують застосунки з магазинів. Компанія стверджує, що такий підхід усуне необхідність для осіб, особливо тих, кому не виповнилося 13 років, надавати конфіденційну інформацію кільком додаткам для перевірки віку.

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У Meta багато проблем

Цей судовий позов послідував за попереднім позовом у жовтні, коли група американських штатів звинуватила Meta у прив'язці дітей до 13 років до своїх платформ через впровадження психологічно маніпулятивних функцій, які нібито сприяють нав'язливому і надмірному використанню платформи молодими користувачами.

Цей розвиток подій відбувається після дослідження Facebook 2021 року, яке виявило шкідливий вплив Instagram на значний відсоток підлітків, особливо дівчат. Meta Corporation стикається зі зростаючою увагою до своїх практик, що спонукає до більш ретельного вивчення своєї відповідальності за захист благополуччя неповнолітніх користувачів на своїх платформах.