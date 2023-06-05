Трильйони найдрібніших частинок мікропластику здатні засмітити кишечник риб, зруйнувати тканини морських істот і призвести до скорочення цілих популяцій. Через їхній невеликий розмір їх практично неможливо виловити з води нинішніми технологіями.

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Як це працює

Блакитна мідія (Mytilus edulis) – ненажерливий молюск-фільтратор із синьо-чорною мушлею. Вона поглинає мікропластик та інші забруднюючі речовини разом зі своєю звичайною їжею. Потім ізолює забрудник у фекаліях, які набагато легше видалити з води, ніж частинки мікропластику самі по собі.

Доведеться фактично просто прибрати за мідіями,

– каже Пенелопа Ліндеке з Плімутської морської лабораторії у Великій Британії, яка керувала дослідженням.

У лабораторних експериментах мідії з'їли, а потім "переробили" близько двох третин мікропластику з води. Учені помістили їх у кошики й доставили на найближчу пристань у Корнуоллі. Дослідники вибрали затоку, куди часто зливають відходи з човнів і кораблів та стікає вміст міських зливоприймачів. 300 мідій відфільтровували близько чверті мільйона частинок на годину.

Пластик у своїх тканинах мідії не зберігають, тому їх все одно можна їсти. Учені пропонують перетворити фекалії мідій з мікропластиком на корисну біоплівку.

Щоправда, поки що є одне "але": щоб істотно вплинути на середовище, мідій має бути дуже-дуже багато і їх довелося б розселити буквально всюди на планеті – це складно уявити в природних екосистемах.