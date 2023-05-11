Отримані дані свідчать про те, що існувало кілька хвиль міграції, найраніша з яких відбулася між 54 000 і 42 000 роками тому. Це означає, що заселення Європи сучасними людьми почалося на 12 000 років раніше, ніж вважали учені.

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Що ми знаємо про появу людей в Європі

Наш вид, Homo sapiens, вперше з'явився на африканському континенті понад 300 000 років тому, а анатомічно сучасні люди з'явилися щонайменше 195 000 років тому. Найдавніші докази присутності людини за межами Африки були знайдені в Ізраїлі і датуються приблизно 194 000 років тому, тоді як потенційні сліди людської діяльності в Греції датуються 210 000 років тому.

Протягом багатьох років найдавнішим підтвердженим доказом прибуття сучасної людини в Європу були зуби, знайдені в Італії та Болгарії, вік яких оцінювався приблизно в 42 000 років. Ці зуби були віднесені до культури протооріньяк, найдавнішої відомої культури мисливців-збирачів у Європі. Однак значний прорив стався у 2022 році, коли зуб, знайдений на півдні Франції, вказав на те, що сучасні люди, можливо, прибули до Європи набагато раніше, потенційно близько 54 000 років тому.

Це відкриття було підкріплене ідентифікацією характерних кам'яних артефактів, включаючи наконечники стріл і списів, знайдених у тому ж регіоні, які відрізнялися від знарядь праці того періоду.

Нові дані

У нещодавньому дослідженні археологи стверджують, що ще одна хвиля людської міграції відбулася між 54 000 і 42 000 роками тому, що ставить під сумнів усталений наратив про прибуття Homo sapiens на континент. Людовік Слімак, археолог з Тулузького університету та один з авторів дослідження, наголосив на необхідності переглянути історичні рамки міграції людей до Європи на основі цих нових знахідок.

Дослідження було зосереджене на колекції кам'яних виробів, розкопаних у Леванті – території, що охоплює сучасні Ізраїль, Палестину, Йорданію, Ліван та Сирію. Історики довгий час вважали, що сучасні люди мігрували з Африки через цей регіон. Порівнюючи ці артефакти з артефактами, знайденими у Франції, Слімак виявив разючу схожість, припускаючи, що вони належать до однієї культурної групи, яка поступово поширилася по всій Європі. Крім того, дослідження виявило схожість між молодшими артефактами прото-риньякської культури та предметами з Леванту, зокрема, ахмарської культури.

Я подолав розрив між населенням Європи та Східного Середземномор'я під час міграції ранніх сапієнсів на континент,

– стверджує Слімак, висловлюючи свою впевненість у результатах дослідження.

Крім того, Слімак виявив у Леванті тисячі крем'яних артефактів, залишених людьми, які жили в період раннього верхнього палеоліту. Це відкриття мотивувало його шукати подібні об'єкти в Європі. На диво, кам'яні артефакти культури Шательперон мали разючу схожість з тими, що були знайдені в Леванті. Ще й надто, ці об'єкти шательперонської культури датуються приблизно 45 000 роками до н.е.

Раніше антропологи вважали, що представники шательперонської культури були неандертальцями, але Слімак переконаний, що насправді вони були первісними людьми, які становили другу хвилю мігрантів з Африки.

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Хоча ці відкриття дають інтригуюче уявлення про ранню міграцію людей, необхідні подальші археологічні знахідки та дослідження, щоб підтвердити гіпотезу Слімака і уточнити наше розуміння доісторичного минулого Європи. Оскільки наукова спільнота продовжує досліджувати і знаходити нові докази, історія людської міграції і розселення переписується, пропонуючи захоплюючий погляд на нашу еволюціонує розуміння нашого давнього походження.