Така конструкція дозволяє бойовій платформі працювати з меншим енергоспоживанням, ніж у зброї на альтернативних джерелах енергії, що дає змогу безперервно працювати до чотирьох годин.

Дивіться також Гуманоїдний робот Atlas від Boston Dynamics повернувся з новими вміннями

Використання двигунів Стірлінга у військових технологіях може надати багато переваг. У Китаї ці двигуни в першу чергу досліджувалися для виробництва електроенергії в космосі і в обмеженому середовищі, наприклад, на підводних човнах. Завдяки своїй здатності використовувати зовнішнє тепло для виробництва електроенергії, двигуни Стірлінга є універсальним рішенням для різних застосувань.

У випадку мікрохвильової зброї компактні двигуни Стірлінга не лише виробляють електроенергію, але й слугують системою охолодження для надпровідної котушки – основного компонента зброї. Ця котушка створює електромагнітне поле безпрецедентної сили, що сягає до 4 Тесла. Стабільність і потужність цього електромагнітного поля мають вирішальне значення для ефективності зброї.

Однак інтеграція двигунів Стірлінга з надпровідними котушками була технічно складним рішенням через обмеження охолодження. Для вирішення цієї проблеми були використані матеріали з високотемпературною надпровідністю, такі як стрічка ReBCO. Попри початкові перешкоди, Китай успішно налагодив внутрішнє виробництво цього критично важливого матеріалу, забезпечивши самодостатність у розвитку передових військових технологій.

Дивіться також Цей куленепробивний тактичний екзоскелет витримує автоматний постріл з десяти метрів

Досягнення було детально описано в статті, опублікованій в друкованому журналі High Power Laser and Particle Beams спільною групою з Північно-Західного інституту ядерних технологій в Сіані та Інституту електротехніки Китайської академії наук в Пекіні. Хоча установка не позбавлена недоліків, вона являє собою значний прогрес у військових можливостях і обіцяє подальше вдосконалення і покращення в майбутньому.