Аналіз Девіда Гарофало, зосереджений на кореляції між чорними дірами, зореутворенням і планетарною еволюцією, дає відповідь, що змушує замислитися, на віковічне питання про розумне позаземне життя.

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Дослідження Гарофало ґрунтується на злитті подвійних чорних дір – події, яка, ймовірно, призвела до створення активного галактичного ядра – надмасивної чорної діри, розташованої в ядрі галактики, що випромінює яскраве сяйво, коли притягує до себе матерію. Уважно вивчаючи складну взаємодію між чорними дірами, зореутворенням і подальшою появою планет, фізик відкриває закономірність, яка дозволяє припустити, що пік розвитку життя у Всесвіті розгортався мільярди років тому.

Чорні діри допомогли знайти ключ до розуміння

Одним з найважливіших аспектів дослідження є поведінка чорних дір. Кожна чорна діра демонструє особливу реакцію, причому деякі з них заохочують зореутворення більшою мірою, ніж інші. Основним способом взаємодії чорної діри з навколишнім середовищем є релятивістські струмені – потужні потоки матерії, що рухаються акреційним диском і поширюються далеко в космосі.

Однак у певних випадках ці релятивістські струмені стають надмірно енергійними, випромінюючи величезну кількість енергії, яка перешкоджає утворенню зірок. Такі умови та інші фактори впливають на ймовірність зореутворення. Менша ймовірність означає меншу кількість нових зірок і планет, що з'являються, а отже, зменшує шанси на зародження життя. Крім того, нагрівання галактичного газу генерує рентгенівське випромінювання, яке пронизує галактику і змінює планетарну хімію, пригнічуючи потенціал для виникнення життя.

Включаючи ці та інші змінні, пов'язані з поведінкою чорних дір, у відоме рівняння Дрейка, Гарофало дійшов висновку, що оптимальні умови для придатних для життя зоряних систем існували в ізольованих регіонах Всесвіту приблизно 11 мільярдів років тому, приблизно через 2,8 мільярда років після Великого вибуху. У цю епоху безліч ізольованих галактик зазнали злиття, що призвело до припливу холодного газу і, зрештою, до утворення планет, деякі з яких потенційно сприяли зародженню життя.

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На противагу цьому, наша планета Земля утворилася лише 4,5 мільярди років тому, і лише зараз на ній розквітло розумне життя, здатне до міжзоряного спілкування. Якщо припустити, що середній час розвитку розумного життя становить 5 мільярдів років, то стає очевидним, що пік розвитку позаземних цивілізацій припав на 7,8 мільярда років після Великого вибуху, тобто приблизно 6 мільярдів років тому.

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Отже, людство пропустило епоху розквіту інопланетних цивілізацій, але це усвідомлення не означає, що ми самотні у величезних просторах Всесвіту. Залишається вірогідним, що інші прибульці, подібні до людства, живуть деінде. А проте, завдання відкриття цих цивілізацій виявляється складним, коли бракує точних знань про те, куди спрямувати пошук.