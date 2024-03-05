Аудит показав, що програма повернення зразків ґрунту з Марса (MSR) натрапила на значні перешкоди у завершенні етапу проєктування, оцінці її вартості та графіку, а також у координації з європейським партнером.

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Детальніше про ситуацію з місією

Програма MSR передбачає використання трьох космічних апаратів, які все ще перебувають на стадії розробки:

орбітального апарату, який транспортуватиме зразки з орбіти Марса на Землю,

посадкового апарату, який збиратиме контейнери для зразків, підготовлені марсоходом Perseverance,

ракети-носія, яка запускатиме зразки з марсіанської поверхні на орбітальний апарат.

Аудит виявив, що програма відстає від графіка щонайменше на сім місяців, в основному через відомі технічні труднощі. Ці та інші проблеми збільшили бюджет програми з початкових 2,5 мільярдів доларів до 7,4 мільярдів доларів, що ставить під сумнів її здійсненність.

Спочатку NASA сподівалося, що співпраця з Європейським космічним агентством (ESA) полегшить реалізацію програми MSR. Однак аудит показав, що обидва агентства "натрапили на проблеми, пов'язані з прозорістю графіка, асинхронною зрілістю проєктування і розподілом робочого навантаження, які, як видається, випливають з відмінностей в операційних підходах агентств, стратегіях закупівель і механізмах фінансування".

Все стане зрозуміло вже у березні

Проблеми стануть більш очевидними цього місяця, коли NASA наблизиться до "ключової точки прийняття рішення". Тоді буде оцінюватися готовність програми до переходу від визначення концепції до розробки і виробництва конкретних елементів, необхідних для MSR.

Генеральний інспектор не впевнений, що агентству слід продовжувати програму, оскільки навряд чи до того часу воно матиме точний бюджет. Навіть якщо точний бюджет буде розрахований, аудитори очікують, що він може виявитися настільки великим, що матиме негативний вплив на інші проекти NASA.

Щоб максимізувати потенціал успіху MSR і мінімізувати ризик несприятливих наслідків за межами програми MSR, дуже важливо, щоб NASA розглядала програму як комплексний план, який включає різні сценарії місій і враховує інтереси зацікавлених сторін,

– рекомендують аудитори.

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Керівництво NASA в цілому погодилося з висновками генерального інспектора. Оскільки "ключова точка прийняття рішення" має настати вже цього місяця, плани агентства щодо повернення марсіанського ґрунту на Землю можуть змінитися або взагалі бути скасовані.