6 листопада нічне небо подарує спостерігачам вражаюче видовище: Місяць, освітлений на 94%, опиниться поруч із зоряним скупченням Плеяди. Побачити це можна буде у західній частині неба приблизно за кілька годин до сходу Сонця. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Space.com.

Дивіться також Сонце завдає удару: сильна магнітна буря накрила Землю 6 листопада

Як побачити зустріч Місяця з Плеядами?

Плеяди, відомі також як "Сім сестер", виглядатимуть як тьмяна пляма світла трохи вище та лівіше від Місяця — приблизно на відстані п’яти градусів. Для орієнтиру: це ширина трьох середніх пальців, витягнутих на довжину руки.

За допомогою бінокля 10×50 можна буде чітко побачити сім найяскравіших зір цього скупчення — Меропу, Електру, Майю, Тайгету, Астеропу, Алкіону та Целено. Окрім них, у Плеядах є ще понад тисячу слабших зір, які утворюють справжній "зоряний вулик".

Як пише The Diary24, власники телескопів із діаметром апертури від 8 дюймів за сприятливих умов побачать також планету Уран — маленьку блакитну крапку, розташовану неподалік. Хоча вона здається непомітною, насправді це гігантський світ у чотири рази більший за Землю, який перебуває на відстані понад 2,7 мільярда кілометрів.

Ніч на 6 листопада стане чудовою нагодою для шанувальників астрономії, щоб насолодитися красою зоряного неба й одним із найяскравіших об’єктів сузір’я Тельця.