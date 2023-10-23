Традиційно складні смартфони Xiaomi серії MIX Fold випускалися виключно в Китаї. Однак останні події свідчать про те, що компанія прагне розширити свою присутність на глобальному ринку.

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Що відомо про пристрій

Аналітики зазначають, що що назва нової моделі пристрою виглядає як 2405CPX3DG. Причому літера G, ймовірно, означає його доступність на світовому ринку. Ця інформація була виявлена в базі даних IMEI, надійному джерелі для ідентифікації пристроїв.

Хоча технічні характеристики Xiaomi MIX Fold 4 залишаються нерозкритими, є деякі припущення щодо того, на що можуть розраховувати споживачі.

Очікується, що новий пристрій буде оснащений висококласним процесором Snapdragon 8 Gen 3.

Пристрій також, ймовірно, отримає акумулятор із можливістю швидкої зарядки.

Щодо основної камери, то за чутками це може бути Leica.

Xiaomi планує представити новий складаний смартфон у першій половині 2024 року. Конкретні деталі про пристрій ще не підтверджені компанією.

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Технічні ентузіасти по всьому світу будуть уважно стежити за подальшими оновленнями та офіційними анонсами щодо Xiaomi MIX Fold 4. До речі, вже зовсім скоро Xiaomi готується провести презентацію своїх нових пристроїв, тож стежте за Техно, щоб не пропустити деталі.