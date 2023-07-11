Створення цього надувного житла відбувалося в рамках програми NASA NextSTEP, яка зосереджена на вдосконаленні технологій, що підтримують тривалі космічні польоти людини за межі низької навколоземної орбіти.

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В рамках цієї ініціативи NASA має намір розпочати місії "Артеміда", включаючи "Артеміда-2", пілотовану місію на орбіту Місяця, заплановану на кінець 2024 року, та "Артеміда-3", місію висадки на поверхню Місяця, заплановану на 2025 рік.

Хоча ці місії мають величезне індивідуальне значення, вони також є кроком до встановлення постійної присутності на місячній орбіті і на супутнику з метою відпрацювання технологій, необхідних для майбутніх марсіанських експедицій.

Житло для майбутніх експедицій

Легкість і компактність надувних середовищ існування, таких як ті, що розробляються компанією Lockheed Martin, роблять їх ідеальним вибором для космічної інфраструктури. Ці характеристики є життєво важливими для економічно ефективних запусків і можливості покинути орбіту Землі з мінімальним фінансовим тягарем. Використання невеликих надувних модулів, які легко транспортуються, є більш ефективним підходом до побудови великомасштабних космічних споруд.



Такі надувні помешкання можуть використати для майбутніх місій NASA / Фото Lockheed Martin

Старший системний інженер Lockheed Martin Джонатан Марксіті наголосив на важливості системних випробувань як засобу перевірки методів проектування і виробництва. Такі випробування надають безцінні дані для вдосконалення і оновлення в міру того, як технологія продовжує розвиватися. Віддані своїй справі інженери компанії спромоглися спроєктувати надувний компонент модуля протягом двох місяців, а решта модуля була виготовлена повністю власними силами.



Lockheed Martin протестувала надувне житло для космічних місій / Фото Lockheed Martin

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Після успішного завершення другого випробування на граничний тиск компанія Lockheed Martin планує оцінити експлуатаційну довговічність конструкції. На наступному етапі будуть проведені повномасштабні випробування, під час яких в надувну житлову конструкцію будуть інтегровані такі важливі компоненти, як люки, ілюмінатори і системи життєзабезпечення.