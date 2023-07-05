Технологія була випробувана за допомогою супутника дистанційного зондування Землі "Цзілінь-1" і наземної станції стеження, завдяки чому була досягнута вражаюча швидкість з'єднання – 10 гігабіт на секунду (Гбіт/с).

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Чень Шаньбао, головний конструктор зонда, зазначив, що ця розробка дозволить вирішити проблему затримок у передачі даних супутникового спостереження на Землю і, як очікується, матиме позитивний вплив на різні ключові галузі промисловості.

Швидкість з'єднання 10 Гбіт/с, досягнута під час випробувань, є значним поліпшенням для CGST і перевершує попередній рекорд у 1 Гбіт/с, досягнутий за допомогою радіочастотної передачі.

Цікавий факт! У травні NASA досягла ще вищої швидкості передачі даних – 200 Гбіт/с, використовуючи лазерний зв'язок.

Що це дасть Китаю

Це технологічне досягнення дозволить Китаю посилити свої можливості передачі даних, що є критично важливим фактором, враховуючи зростаючу кількість супутникових угруповань на орбіті Землі. Підвищення ефективності дистанційного зондування, особливо якщо в майбутньому воно буде доповнене міжсупутниковим лазерним зв'язком, має великий потенціал.

На етапі підготовки до випробувань CGST розробила кілька нових технологій, в тому числі пристрої для прогнозування атмосферних каналів, планування і розподілу завдань, швидкого захоплення, ланцюжка сигналів, адаптивної оптичної корекції лазерних сигналів і безпомилкової передачі даних в складних атмосферних умовах.

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Що відомо про супутник

Супутник "Цзілінь-1", який робить панхроматичні знімки з роздільною здатністю від 0,5 до 0,75 метра, відіграв ключову роль у цих випробуваннях. Після успішної передачі CGST опублікувала зображення, передані з орбіти на Землю, демонструючи потенціал технології лазерного зв'язку.

CGST, заснована в 2014 році, об'єднує команду вчених та інженерів з Інституту оптики, точної механіки і фізики Китайської академії наук. Наразі компанія експлуатує 108 супутників на орбіті і має амбітні плани збільшити цю кількість до 300 до 2025 року.