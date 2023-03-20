Як повідомили у NASA, основне корисне навантаження, прилад Lunar Surface Electromagnetic Experiment-Night (LuSEE-Night), дозволить проводити дослідження Всесвіту в радіодіапазоні на захищеному від Землі зворотному боці Місяця. Однак, оскільки наукові прилади не мають прямої видимості або зв'язку з Землею, коли вони розміщені на зворотному боці Місяця, Firefly Aerospace також забезпечить вирішення цієї проблеми.

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Як працюватиме наукова станція на Місяці

Компанія доставить спеціальний ретранслятор, який залишиться на орбіті і забезпечить зв'язок із супутником. Для передачі даних з LuSEE-Night на Землю буде використовуватися орбітальний апарат Lunar Pathfinder, який буде доставлений на орбіту супутника тією ж ракетою, що і наукова станція. Зв'язок з ним буде організовано не тільки з Землею, але і в межах Місяця.

Супутник Lunar Pathfinder створений компанією Surrey Satellite Technology Limited під керівництвом Європейського космічного агентства. Він буде відправлений на Місяць в рамках співпраці між ESA і NASA.



Lunar Pathfinder / NASA

Крім LuSEE-Night і спеціального ретранслятора, Firefly Aerospace також доставить систему зв'язку User Terminal, яка встановить новий стандартний протокол космічного зв'язку Proximity-1 в S-діапазоні. Система буде використовуватися для запуску Lunar Pathfinder та надання послуг зв'язку LuSEE-Night. Користувацький термінал складається з програмно-керованого радіоприймача, антени, мережевого комутатора і джерела дискретизованих даних.

Всі три корисні навантаження сумарно важитимуть близько 494,5 кілограма. Запуск запланований на 2026 рік і є частиною кураторської місячної місії NASA Artemis.

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Українське минуле Firefly Aerospace

Компанія Firefly Aerospace, заснована українцем Максимом Поляковим, розробляє легкі ракети-носії для виведення на орбіту невеликих супутників і кубсатів. Однак у 2021 році Комітет з іноземних інвестицій США зажадав від Полякова та його інвестиційної компанії Noosphere Venture Partners продати свою частку в Firefly американським інвесторам з міркувань національної безпеки.