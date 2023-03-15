Попередні експерименти з використанням місячних зразків, доставлених на Землю, показали, що рослини можуть проростати в такому ґрунті. Але через брак сполук азоту в реголіті, він стає щільним під час намокання, що ускладнює вкорінення й подальший ріст рослин.
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Що пропонують учені
Цього разу вчені задіяли методи гідропонного землеробства, щоб вирощувати рослини в багатій поживними речовинами воді, а не в ґрунті, шляхом вилучення необхідних мінералів із реголіту.
Теоретично процес вирощування рослин на Місяці може виглядати так: реголіт пропускатимуть через спеціальний пристрій-сортувальник для вилучення та обробки цінних мінеральних поживних речовин, які потім розчинятимуться у воді та подаватимуться в гідропонну теплицю.
Дослідникам успішно вдалося відокремити корисні мінерали поживних речовин у реголіті від шкідливих – у цьому суть новизни проєкту. Команда Solsys Mining упевнена, що це досягнення дає надію на підтримку довгострокової присутності людини на Місяці.
- Нагадаємо, зараз триває програма "Артеміда" – ініціатива NASA, покликана повернути людину на Місяць.
- Агенство хоче не просто здійснити політ, а заснувати на супутнику повноцінну колонію, яка зможе прихистити команду вчених.
- Перший етап — це льотні випробування ракети SLS і космічного корабля "Оріон" без екіпажу, які пройшли у 2022 році.
- Другий етап, Artemis II, буде пілотованою місією, яка здійснить політ на орбіту Місяця, але не здійснить посадку на його поверхню.
- Нарешті, третій етап, Artemis III, висадить астронавтів на поверхню Місяця.