Попередні експерименти з використанням місячних зразків, доставлених на Землю, показали, що рослини можуть проростати в такому ґрунті. Але через брак сполук азоту в реголіті, він стає щільним під час намокання, що ускладнює вкорінення й подальший ріст рослин.

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Що пропонують учені

Цього разу вчені задіяли методи гідропонного землеробства, щоб вирощувати рослини в багатій поживними речовинами воді, а не в ґрунті, шляхом вилучення необхідних мінералів із реголіту.

Тобто цей метод передбачає безпосереднє живлення коренів рослин водою, багатою на поживні речовини, які добуваються з місцевого ґрунту, але без участі останнього.

Теоретично процес вирощування рослин на Місяці може виглядати так: реголіт пропускатимуть через спеціальний пристрій-сортувальник для вилучення та обробки цінних мінеральних поживних речовин, які потім розчинятимуться у воді та подаватимуться в гідропонну теплицю.

Дослідникам успішно вдалося відокремити корисні мінерали поживних речовин у реголіті від шкідливих – у цьому суть новизни проєкту. Команда Solsys Mining упевнена, що це досягнення дає надію на підтримку довгострокової присутності людини на Місяці.