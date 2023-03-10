Наглядова рада Meta розглядає долю арабського слова, яке політика компанії регулярно позначає як терористичний контент. Це слово "шахід", яке в XXI столітті набуло особливого поширення серед журналістів. Після терактів 11 вересня воно почало з'являтися в пресі, а з появою соцмереж і в інтернеті.

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Що відомо

Шахідами, що з арабської перекладається як "свідок", називають мучеників, які померли за свою віру. Здебільшого використовується серед мусульман, однак поширене також і серед православних арабів щодо християнських мучеників.

Як зазначає Meta, на це слово припадає більше видалень контенту, ніж на будь-яке інше. Але у модераторів виникають проблеми з трактуванням контексту та інші труднощі.

Відповідно до політики DIO (Політика щодо небезпечних осіб та організацій), Meta забороняє на своїх платформах "організації або осіб, які проголошують насильницьку місію або займаються насильством", таких як терористи або групи ненависті. Вона також не дозволяє публікацію контенту, який містить "похвалу, суттєву підтримку або представництво" цих організацій та осіб.

Наразі ми розглядаємо слово "шахід" як явну похвалу, коли воно використовується щодо зазначених осіб, і видаляємо такий контент, коли нам стає про це відомо. Ми не видаляємо слово "шахід" саме по собі або коли воно використовується для позначення осіб, які не зазначені в списку,

– пишуть у блозі компанії.

Тобто проблему вбачають у тому, що це слово позначає праведну людину, яка була вбита якимось злом. Тому якщо воно застосовується у зв'язці з терористами, це автоматично означає, що автор допису хвалить злочинця і визнає, що ой помер за добру справу, зокрема віру.

Попри це компанія помітила, що дуже часто слово використовується в шанобливому значенні до осіб, які не є терористами. Наприклад, коли людина загинула в результаті нещасного випадку, конфлікту або війни. Тому Meta звернулася до наглядової ради за рекомендаціями щодо цього питання.

Компанія пропонує три варіанти:

Перший залишає правило в дії – слово й надалі видаляється з соцмереж.

Другий варіант дозволив би використовувати слово стосовно небезпечної особи, якщо користувач не хвалить цю особу. Тут пропонується визначити конкретні контексти: новини, нейтральна дискусія, академічна та подібне.

Третій – видаляти контент, який використовує "шахід" для позначення визначеної небезпечної особи, лише за наявності додаткової похвали, матеріальної підтримки, зображення або сигналу про насильство.

Наглядова рада поки не прийняла рішення. Сама ж Meta просить громадськість поділитися своєю особистою думкою з цього приводу.