Опитування показало, що більша частина дослідників ШІ вважають, що існує п'ятивідсоткова ймовірність того, що саме ШІ призведе до вимирання людства або інших "вкрай поганих наслідків".

А тим часом Штучний інтелект вперше зробив наукове відкриття, якого не було в його навчальних даних

Дослідження також показало, що думки щодо термінів, коли машини перевершать людей у виконанні всіх завдань, розділилися: 10 відсотків передбачають, що це станеться до 2027 року, а половина – до 2047 року.

Не все так просто

Дослідники наголошують на значних розбіжностях і невизначеності всередині ШІ-спільноти. Різні погляди на те, чи слід прискорювати або сповільнювати прогрес ШІ, підкреслюють труднощі в прогнозуванні майбутнього просунутого ШІ.

Цифра в п'ять відсотків – це ризик, який становить лише п'ять відсотків від загального числа випадків.

П'ятивідсоткова ймовірність ризику, хоча і не є остаточною, вважається помітним показником сприйняття небезпеки. Катя Грейс з Дослідницького інституту машинного інтелекту в Каліфорнії зазначила:

Це важливий сигнал, що більшість дослідників ШІ не вважають неймовірним, що просунутий ШІ знищить людство.

Визнаючи складність прогнозування майбутнього, автори дослідження наголошують на важливості врахування думок експертів, що ґрунтуються на знаннях і досвіді в цій галузі. Дослідники стверджують, що такі прогнози повинні доповнюватися даними з різних джерел, включаючи тенденції розвитку комп'ютерного обладнання, можливості штучного інтелекту, економічні аналізи та думки експертів з прогнозування.

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У короткостроковій перспективі дослідники ШІ зосереджені на таких проблемах, як глибокі фейки, маніпулювання громадською думкою, створення небезпечних вірусів і системи ШІ, що дозволяють окремим людям процвітати коштом інших. З наближенням президентських виборів у США потенціал ШІ спотворювати правду і впливати на громадську думку залишається ключовою сферою уваги.