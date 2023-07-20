Як повідомляє 24 Канал, таке значне зростання пояснюється агресивними заходами Netflix по боротьбі з несанкціонованим спільним використанням акаунтів. У травні компанія почала попереджати підписників про свою нову політику, спрямовану на запобігання спільному використанню одного акаунта кількома користувачами.

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Хоча спільний доступ до акаунту все ще дозволений в межах одного домогосподарства, за спільний доступ з особами, які живуть в іншому місці, доведеться додатково заплатити. Однак ця опція недоступна для найдешевших тарифних планів Netflix.

Політика Netflix має успіх

Посилення політики, очевидно, окупилося для компанії, оскільки, згідно зі звітом аналітичної компанії Antenna, її абонентська база збільшилася. Генеральний директор компанії Грег Пітерс визнав, що повний вплив цієї політики може бути не миттєвим, оскільки деяким користувачам спільних акаунтів може знадобитися деякий час для реєстрації власних облікових записів.

А проте, Netflix оптимістично налаштований щодо довгострокових наслідків цієї політики, особливо з огляду на те, що ті, хто врешті-решт перейде на власні акаунти, демонструватимуть характеристики, подібні до характеристик постійних клієнтів, що свідчить про високий рівень утримання нових підписників.

Компанія продовжить зростання

У другому кварталі Netflix повідомив про дохід у розмірі 8,19 мільярда доларів, що на 3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Чистий прибуток компанії також зріс, досягнувши 1,49 мільярда доларів, що на 50 мільйонів доларів більше, ніж у попередньому році. Попри ці позитивні фінансові показники, акції Netflix впали в ціні на 8% після основної торгової сесії на біржі.

Забігаючи наперед, Netflix прогнозує подальше зростання доходів на 7% у третьому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року, з очікуваним доходом у 8,5 мільярдів доларів. Компанія пов'язує це зростання зі збільшенням середньої кількості платних підписок. Крім того, Netflix очікує, що зростання кількості платних передплатників у третьому кварталі буде аналогічним зростанню у другому кварталі.

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У четвертому кварталі компанія прогнозує ще більш значне зростання доходів, оскільки їхні зусилля щодо обмеження використання спільних паролів набирають обертів. Крім того, очікується, що збільшення доходів від реклами посилить позитивну динаміку доходів.

Завдяки постійному фокусуванню на обмеженні спільного використання акаунтів і зміцненні своєї бази підписників, Netflix залишається основним гравцем на конкурентному ринку потокових послуг, готовим до подальшого розширення в найближчі місяці.