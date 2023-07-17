Застосунок пропонує низку функцій, таких як створення глосаріїв, складання анотацій і навіть створення сценаріїв для відеороликів. Основна мета NotebookLM – сприяти швидшому навчанню та розумінню.
Дивіться також xAI – нова компанія Ілона Маска, яка допоможе "зрозуміти справжню природу Всесвіту"
Що відомо про застосунок
NotebookLM відрізняється від звичайних чат-ботів завдяки використанню наявного користувацького контенту та застосуванню можливостей штучного інтелекту для глибшого розуміння. Google наголошує, що це ключова відмінність рішення.
Після додавання документа Google в NotebookLM, програма автоматично генерує короткий зміст і надає користувачам відповідні теми і потенційні питання для покращення розуміння. Програма може відповідати на запити щодо завантажених документів, складати глосарії основних термінів і надавати резюме конкретних аспектів у матеріалі.
У випадку презентації, NotebookLM допомагає сформулювати запитання для потенційних інвесторів. Крім того, користувачі можуть отримати пропозиції щодо сценарію відео, поділившись своїми ідеями з системою на основі штучного інтелекту.
Скриншот NotebookLM / Фото Google
Коли NotebookLM стане доступним
Розроблений спеціальною командою в Google Labs, NotebookLM наразі проходить тестування з обраною групою користувачів у Сполучених Штатах. Google прагне зібрати відгуки та вдосконалити технологію, перш ніж розширити її доступність. Ті, хто зацікавлений у вивченні програмного забезпечення, можуть приєднатися до списку очікування, щоб отримати доступ.
Спочатку анонсований як Project Tailwin під час Google I/O, NotebookLM є лише одним з нещодавніх доповнень до розширеного репертуару інструментів Google. Поряд з цим застосунком для роботи зі штучним інтелектом, Google також представив нові функції для Google Bard, включаючи додавання зображень у підказки.
Читайте на сайті Чатбот Google Bard відтепер працює в Україні: що пропонує головний конкурент ChatGPT
Оскільки NotebookLM продовжує тестуватися і вдосконалюватися, користувачі можуть очікувати на появу вдосконаленого інструменту штучного інтелекту, призначеного для оптимізації роботи з документами та покращення навчального процесу. Оскільки Google перебуває в авангарді розробки ШІ, потенціал для майбутніх досягнень у цій галузі залишається багатообіцяючим.