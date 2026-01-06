Це відкриття допомагає зрозуміти, як флора захищає себе від вірусів та грибків, і дає інструменти для створення стійких сільськогосподарських культур, розповідає 24 Канал з посиланням на Phys.org.

Дивіться також "Парк Юрського періоду" не помилився: комарі дійсно зберігають генетичну карту інших тварин

Як працює прихована система миттєвого захисту рослин?

На відміну від тварин, рослини не можуть втекти від небезпеки або використовувати спеціалізовані імунні клітини, тому кожна клітина має бути здатною до самозахисту.

Процес, коли місцева інфекція запускає імунітет у віддалених, ще не уражених частинах, називається системною набутою стійкістю (SAR).

Десятиліттями вважалося, що SAR базується виключно на саліциловій кислоті, яка накопичується досить повільно – понад 24 години.

Проте команда науковців продемонструвала, що рослини використовують набагато швидшу систему комунікації: хвилю сигналів на основі жасмонатів. З результатами їх роботи можна ознайомитися в журналі Nature Plants.



Рослини мобілізують власну "систему безпеки" значно раніше, ніж вважали науковці / Фото Nature Plants

За допомогою нового молекулярного трекера JISS1:LUC дослідники змогли в реальному часі побачити, як імунні сигнали поширюються від інфікованого листка до решти рослини всього за 3 – 4 години. Ці сигнали рухаються через епідермальні та судинні тканини.

Дослідження вказує на багатофазну стратегію захисту:

Жасмонати виконують роль тривожної сирени, координуючи швидкий мобільний сигнал про наближення загрози.

Саліцилова кислота згодом зміцнює та стабілізує оборону, забезпечуючи тривалий захист.

Вчені з'ясували, що навіть рослини, які не здатні виробляти саліцилову кислоту, все одно запускали ранню хвилю сигналізації. Однак без жасмонатів системний імунітет повністю зникав: рослини захищали лише місце ураження, але залишали інші листки вразливими до вторинних інфекцій.

Крім того, жасмонати виявилися необхідними для підтримки електричних сигналів, схожих на ті, що виникають під час механічних пошкоджень.

Чому це справді корисне відкриття?

Розуміння того, що рослини мають "швидку" фазу імунітету, відкриває шлях до біоінженерії культур нового покоління. Замість того щоб покладатися на хімічну обробку, вчені пропонують активувати внутрішні ресурси самої флори.

Завдяки стимуляції природного імунітету відпаде потреба у великій кількості пестицидів та фунгіцидів, які шкодять довкіллю. Рослини фактично отримають "програмне оновлення" своєї власної системи безпеки.

Такий підхід дозволить зменшити втрати врожаю від іржі, фітофторозу чи борошнистої роси без використання екологічно шкідливих хімікатів.