Деталі

Сервіс Spot the Station, як і новий застосунок, призначений для відслідковування поточного положення Міжнародної космічної станції на карті в реальному часі. Крім того, він відповість на деякі поширені питання.

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Міжнародну космічну станцію найкраще видно рано вранці або ввечері, коли сонця не видно, але його світло ще потрапляє на МКС і відбивається від неї. Додаток визначає, коли станція буде над вашим місцезнаходженням в оптимальний час, коли вона буде світити найяскравіше, включаючи час її появи в небі, висоту і напрямок руху.

Навіть після 23 років безперервної присутності людини на борту Міжнародної космічної станції неймовірно захоплююче бачити станцію, коли ви піднімаєте очі в потрібний момент. Орбітальна лабораторія, яка продовжує надавати стільки унікальних, відчутних переваг для людства, насправді не так вже й далеко від нас,

– каже Робін Гатенс, директор Міжнародної космічної станції в штаб-квартирі NASA у Вашингтоні.

На головній сторінці додатка є зворотний відлік часу до наступної можливої зустрічі з МКС, а також глобус і карта з поточним положенням станції відносно Землі.

Також є повноекранний перегляд трекера, щоб відстежувати місцезнаходження.

Крім того, ви можете увімкнути сповіщення, щоб ніколи не пропустити проліт над землею.

Інтерфейс застосунка Spot the Station / Фото NASA

Але найцікавіше, що пропонує нова мобільна програма, – це функція доповненої реальності, щоб допомогти вам знайти станцію, спрямувавши камеру смартфона на небо. У той час як такі сервіси, як SkyView, вже давно пропонують функції доповненої реальності для дослідження нічного неба (включаючи планети, зірки і сузір'я), додаток NASA Spot the Station є абсолютно безплатним і не містить реклами.

Також новий додаток пропонує сторінку ресурсів з великою колекцією публікацій – новинами про МКС та її екіпаж, літературою про станцію, та різноманітною довідковою інформацією.