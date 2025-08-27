Десятий випробувальний політ мегаракети SpaceX, що складається з розгінного ступеня Super Heavy та корабля Starship, відбувся 26 серпня. Загальна висота системи перевищує 120 метрів. Старт переносили двічі: спершу через несправність наземного обладнання, а потім через погану погоду, розповідає 24 Канал.

Дивіться також SpaceX дізналася причину невдачі двох останніх запусків Starship

Як пройшов політ Starship 10?

Підйом ракети пройшов майже за планом, хоча один із 33 двигунів Raptor на прискорювачі Super Heavy відключився раніше запланованого часу. Попри це, корабель Starship успішно вийшов на заплановану суборбітальну траєкторію після запуску своїх шести двигунів.

Під час польоту Starship вперше розгорнув у космосі вісім масогабаритних імітаторів супутників Starlink.

Приблизно через 37 хвилин після старту один із шести двигунів Raptor на кораблі увімкнули на кілька секунд – цей маневр раніше перевіряли лише в одному польоті, і він є важливим етапом випробувань.

Попри пошкодження кормової частини та одного із закрилків, Starship витримав повторний вхід в атмосферу. Корабель увійшов у заплановану зону в Індійському океані та здійснив м'яку посадку за допомогою двигунів біля буя з камерою. Після цього він перекинувся і вибухнув, що було передбачено планом місії.

Серія невдач подолана. SpaceX може святкувати успіх?

Цей політ став четвертим у 2025 році та першим успішним після трьох попередніх невдач. У компанії вважають, що виявили причини попередніх аварій та внесли необхідні зміни в конструкцію.

Успіх місії є важливим кроком для реалізації планів з повернення людини на Місяць за програмою Artemis та відправки екіпажу на Марс.

Водночас SpaceX ще не провела ключовий тест – дозаправку корабля в космосі. Без цього терміни місій NASA можуть бути зірвані. Але повернення до успішних польотів та випробувань дають надію на успіх в найближчому майбутньому, тож це привід порадіти не лише для SpaceX, але й для NASA.

Якими були останні невдачі SpaceX?