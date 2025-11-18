Що стоїть за "Проєктом Прометей" і які в нього амбіції?

Джефф Безос обійняв посаду співгенерального директора (co-CEO) у новому амбітному стартапі під назвою "Проєкт Прометей". Це його перша подібна роль з липня 2021 року, коли він покинув керівну посаду в Amazon. Нова компанія вже встигла стати однією з найбільш фінансованих на ранній стадії, залучивши 6,2 мільярда доларів, зокрема від самого Безоса, пише 24 Канал з посиланням на Ars Technica.

Керувати проєктом Безос буде не один, а разом із Віком Баджаджем, фізиком та хіміком, який раніше тісно співпрацював із співзасновником Google Сергієм Бріном у дослідному підрозділі Google X. Він також був серед засновників Verily, дослідницької лабораторії, присвяченої наукам про життя, яка, як і Waymo та Wing, управляється материнською компанією Google, Alphabet.

Три роки по тому доктор Баджадж став співзасновником і головним виконавчим директором Foresite Labs, компанії, що займається створенням нових стартапів у сфері штучного інтелекту та науки про дані. Нещодавно він залишив цю посаду, пише New York Times.

Як це буде?

Компанія зосередить свої зусилля на створенні штучного інтелекту, здатного кардинально змінити процеси проєктування та виробництва в таких сферах, як аерокосмічна промисловість, автомобілебудування та комп'ютерні технології.​ Крім того, увага буде зосереджена на робототехніці й розробці нових ліків.

Усе це свідчить про серйозність намірів та масштабність планів нової компанії Безоса, адже вона не просто долучається до хвилі підприємств, які женуться на штучним інтелектом, а прагне застосувати ШІ для вирішення завдань у фізичному світі, показавши конкретну користь технології, яка вийде за рамки банального написання текстів чи генеруванням дурнуватих картинок.

Особливістю "Проєкту Прометей" є його підхід до розробки ШІ. Замість аналізу виключно цифрових текстових даних, компанія планує створювати системи, що навчатимуться на основі реальних фізичних експериментів. Це може надати їй значну перевагу в практичних виробничих застосуваннях.

Стартапу вже вдалося залучити до своєї команди близько 100 провідних фахівців та дослідників, переманивши їх від світових гігантів у галузі штучного інтелекту, таких як OpenAI, DeepMind і Meta. Імена поки що невідомі, але можна очікувати, що це будуть Серйозні спеціалісти своєї галузі.

Коли очікувати перших напрацювань Project Prometheus, поки невідомо. Кілька відомих компаній у сфері штучного інтелекту, зокрема OpenAI, Google та Meta, вже працюють над технологіями, призначеними для пришвидшення роботи у фізичних науках. Двоє дослідників з Google DeepMind, головної лабораторії штучного інтелекту компанії, нещодавно отримали Нобелівську премію з хімії за свою роботу над AlphaFold, проектом, який може допомогти пришвидшити розробку ліків у невеликих, але важливих аспектах. Тож Безосу доведеться серйозно попрацювати, щоб мати змогу конкурувати з тими, хто вже має фору.