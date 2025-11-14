Blue Origin, компанія, заснована Джеффом Безосом, провела знаковий запуск ракети New Glenn – першого великого випробування, у якому вона вивела на орбіту клієнтський вантаж. Старт відбувся з бази Космічних сил США на мисі Канаверал, де ракета о 16:00 за східним часом піднялась із двома супутниками NASA для місії Escapade. Ці апарати мають вирушити до Марса після тривалої подорожі через точку Лагранжа L2. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Cnet.

Дивіться також Нова космічна мрія Джеффа Безоса масштабніша, ніж усе, що пропонує Ілон Маск

Що сталося під час місії Blue Origin?

Спершу запуск планували на неділю, але через щільну хмарність його перенесли. Blue Origin також довелося узгоджувати нове вікно запуску з FAA, оскільки через урядовий шатдаун діяв тимчасовий заборонний режим на більшість денних стартів.

Місія Escapade – це перший випадок, коли New Glenn отримала на борт комерційний вантаж. Під час дебютного польоту в січні ракета несла лише демонстраційні технології, створені Blue Origin. Тоді компанія не зуміла повернути перший ступінь – двигуни не перезапустилися належним чином. Цього разу таких проблем не виникло: ступінь успішно сіла на морську баржу Jacklyn, названу на честь матері Безоса.

Як і головний конкурент SpaceX, Blue Origin робить ставку на часткове багаторазове використання ракети, що має знизити витрати та посилити позиції на ринку. Хоч повернення бустера не є основною метою польоту, компанія називає цю частину критичною для майбутньої бізнес-моделі. Саме тому впродовж останніх десяти місяців інженери доопрацьовували конструкцію New Glenn.

Пара супутників Escapade прямує до точки Лагранжа L2 – місця в космосі, де гравітація дає змогу апаратам довго утримуватися з мінімальними витратами палива. У 2026 році, коли відкриється наступне вікно для польоту до Марса, вони покинуть L2, пролетять біля Землі та вирушать до Червоної планети. Марсіанської орбіти апарати досягнуть у вересні 2027 року.

Лише після цього місія розпочне свою наукову програму під керівництвом Університету Каліфорнії в Берклі. Дослідники планують вивчати атмосферу Марса, щоб з’ясувати, як планета втратила свою густу оболонку та які умови чекають майбутніх астронавтів. Супутники здійснюватимуть одночасні вимірювання на висотах від 160 до 10 000 кілометрів, що допоможе простежити процеси у верхніх шарах атмосфери та магнітосфері.

Escapade входить до програми NASA SIMPLEx, яка підтримує створення малих та недорогих апаратів для дослідження далеких планет. Її бюджет не перевищує 100 мільйонів доларів – у кілька разів менше, ніж у типових марсіанських місій NASA вартістю 300–600 мільйонів.

Що відомо про новий політ у космос конкурента Starship від Джеффа Безоса?

Blue Origin планує другий запуск своєї надважкої ракети New Glenn. Старт заплановано на 9 листопада з мису Канаверал у Флориді. Цього разу ракета доставить у космос апарати NASA, що прямуватимуть до Марса, а також технологічний супутник компанії Viasat.

Хоча спочатку компанія обіцяла повторний запуск ще навесні, графік кілька разів переносили. За словами представників Blue Origin, цього разу підготовка проходить особливо ретельно, адже на борту будуть вантажі комерційних клієнтів. Головним із них стане місія NASA – подвійний космічний апарат ESCAPADE, призначений для дослідження Марса. Також ракета доставить у космос технодемонстратор компанії Viasat.