Першим ключовим проєктом у рамках цієї ініціативи стане розробка Diia AI LLM – суверенної великої мовної моделі (Large Language Model), яка буде адаптована під українське законодавство, особливості публічних послуг та потреби громадян. Саме на базі Diia AI LLM працюватимуть усі сервіси штучного інтелекту в екосистемі "Дії". Сюди входить вже представлений AI-асистент на порталі "Дія", майбутній помічник у мобільному застосунку, а також різноманітні внутрішні рішення для урядових структур. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації

Що стане першим результатом співпраці Мінцифри та NVIDIA?

Для реалізації першого етапу проєкту Україна отримає значну підтримку від NVIDIA. Зокрема, йдеться про:

Доступ до програмного стеку : Україна використовуватиме спеціалізований програмний стек NVIDIA, призначений для розробки AI-продуктів – від інфраструктурного рівня до програмного забезпечення.

Технічну експертизу : Експертні знання компанії допоможуть пришвидшити процес навчання мовних моделей та водночас зменшити фінансові витрати.

Консультаційну та технічну підтримку: Команда NVIDIA надаватиме допомогу через структуровані воркшопи та сесії з огляду архітектури.

Як пише Укрінформ, ця співпраця є частиною ширшого плану щодо створення AI Factory – інфраструктури, яка забезпечуватиме роботу ключових державних сервісів зі штучним інтелектом. На першому етапі це буде насамперед AI-асистент для "Дії", а згодом – AI-тьютор для застосунку "Мрія". У більш віддаленій перспективі ця інфраструктура планується до використання в таких критично важливих сферах, як оборона, наука та медицина. Таким чином, партнерство з NVIDIA має стати фундаментом для потужного технологічного розвитку в Україні.

Які нові цифрові послуги анонсував Михайло Федоров

Очільник Мінцифри Михайло Федоров анонсував нові цифрові послуги, які стануть доступними українцям у найближчому майбутньому. Серед цих будуть такі ініціативи, як е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд та цифровізація для грального бізнесу.

Також у роботі важливі для держави антикорупційні проєкти: е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд, цифровізація грального бізнесу. Уже наступного року будуть перші результати реформ, – анонсував Михайло Федоров. Окрім того, Мінцифри розвиває телеком-сферу: будує стійкість мереж, щоб українці залишалися на зв'язку навіть під час блекаутів. Паралельно відбувається підготовка до запуску пілоту 5G та Direct to Cell, щоб забезпечити ще кращу якість зв'язку та інтернету.