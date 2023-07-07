Вчені взяли до уваги три показники: кількість опублікованих робіт, новизну цих робіт (наскільки новими були ідеї, викладені в них) та кількість цитувань в інших статтях. Вони з'ясували, що лауреати Нобелівської премії, як правило, зменшують обсяги своїх досліджень після отримання цієї престижної нагороди. Це свідчить про те, що для тих, хто хоче лишатися продуктивним та актуальним, не так вже й бажано отримувати нагороду.

Дивіться також ООН схвалила план Японії зі скидання радіоактивної води з Фукусіми в океан

Що відомо

Дослідники порівняли ці дані з даними людей аналогічного віку, які отримали Премію Ласкера, іншу авторитетну премію в галузі медицини. Вони провели порівняння, щоб мінімізувати ризик впливу віку на результати — Нобелівські премії частіше присуджуються на пізньому етапі кар'єри, коли люди, як очікується, працюватимуть менше.

За всіма трьома показниками лауреати Нобелівської премії мали вищі показники, ніж лауреати Премії Ласкера, до отримання премії. Після цього тенденція змінюється. Після отримання Нобелівської премії вчені опускаються до того ж рівня або навіть нижче, ніж ті, хто отримав Премію Ласкера.

Ці зниження можуть відображати відволікаючі ефекти премії, зміну стимулів або принципово інші кар'єрні дуги для медичних дослідників, які отримують Нобелівську премію,

– пишуть дослідники у своїй роботі.

У лауреатів Премії Ласкера також спостерігалося зниження продуктивності після офіційного визнання, але не так сильно, як у тих, хто отримав Нобелівську премію. В середньому, протягом 10 років після перемоги лауреати Ласкера публікували на одне дослідження на рік більше, ніж нобелівські.

Хоча аналіз даних недостатньо детальний, щоб довести причинно-наслідковий зв'язок, він показує цікаву закономірність. Це, звісно, не означає, що лауреати Нобелівської премії розслабилися, бо отримали найвищу нагороду й далі немає інших вершин, яких варто було би досягнути, але вчені вбачають необхідність у дискусії про те, як змінюється статус лауреатів і який вплив це має на дослідження.

Нобелівська премія, заснована Альфредом Нобелем і вперше вручена в 1901 році, безсумнівно, підвищує престиж науки та заохочує молодих вчених. Питання, яке тут піднімається, полягає в тому, чи може це також призвести до занепаду інноваційних, високоякісних досліджень. Це дуже складне питання, не в останню чергу тому, що важко піддається оцінці.

Тепер вчені хочуть дослідити питання отримання нагород на більш ранніх етапах кар'єри.