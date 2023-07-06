Міжнародне агентство ООН з атомної енергії завершило своє дворічне дослідження охолоджувальної води Фукусіми. Її об'єми настільки великі, що достатньо для заповнення 500 олімпійських басейнів. Експерти встановили, що ця вода, за умови повільного скидання в океан, матиме "незначний радіологічний вплив на людей і навколишнє середовище".

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Екологи проти: які ризики

Суперечливе рішення привернуло до себе багато уваги протягом останніх кількох років, і експерти все ще обговорюють ризики, пов'язані з цим рішенням. Екологічні активісти, такі як Greenpeace, вважають, що компанія, яка володіє атомною електростанцією, не зробила достатньо для видалення радіоактивних матеріалів, що лишилися у воді. Японія, однак, стверджує, що виконала свою домашню роботу, й намагається заспокоїти людей.

На пресконференції в Китаї минулого місяця японські чиновники заявили, що вода фільтрувалася протягом багатьох років, щоб видалити більшість радіоактивних елементів, за винятком ізотопу водню тритію, який, як зазначається у звіті, важко відокремити від води.

Ці чиновники пообіцяли, що воду продовжуватимуть розбавляти доти, доки рівень тритію не стане нижчим за міжнародно затверджені норми. Він також не буде вивільнений одразу, а буде вивільнятися повільно протягом 30-40 років.

Попри ці запевнення знайшлося чимало занепокоєних цим рішенням. Головним серед цих критиків є Пекін, який звинуватив Японію в "повній плутанині понять і введенні в оману громадської думки", а ООН — у поспішному оприлюдненні своєї доповіді.

Якщо японська сторона прагне йти своїм шляхом, вона повинна нести всі наслідки,

– йдеться в заяві китайського МЗС для преси.

Інші групи та країни також занепокоєні викидом води. У Південній Кореї вже почали запасатися морською сіллю та іншими продуктами, що мають відношення до океану, очікуючи ймовірного забруднення вод радіоактивними речовинами.

Незалежно від того, що скаже ООН, остаточне слово буде за Японією. І це стане остаточним результатом катастрофи, що сталася понад десять років тому.