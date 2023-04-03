Французька столиця, ймовірно, стане другим європейським містом після Барселони, де заборонять ці пристрої, оскільки мер Анна Ідальго пообіцяла поважати рішення референдуму. Заборона не торкнеться електровелосипедів та приватних самокатів – лише сервісів прокату, таких як Lime, Tier і Dott.

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Що відомо

Після невдалого запуску у 2018 році Париж запровадив суворі правила і скоротив кількість прокатних компаній з близько 20 до трьох.

Після низки нещасних випадків, включаючи смертельний у 2021 році, місто запровадило нові правила, такі як обмеження швидкості до 10 кілометрів за годину у визначених зонах та штрафи за невикористання спеціальних місць для паркування.

Однак мешканці продовжували скаржитися на небезпечну експлуатацію та пристрої, розкидані на міських тротуарах.

У голосуванні взяли участь лише вісім відсотків мешканців міста, які мали на це право – це трохи більше 103 тисяч осіб з понад 1,38 мільйона. Як пише BBC, понад 91 300 проголосували проти електросамокатів.

Париж був одним із перших міст, де почали використовувати електросамокати, але критики стверджують, що вони приносять більше шкоди, ніж користі. Занепокоєння викликає те, що люди їздять серед потоку машин, маневрують поряд із пішоходами на тротуарах, але при цьому не вдягають шоломи. Враховуючи, що таким транспортом можуть користуватися діти від 12 років, це небезпечно. Крім того, багатьом не подобається, що групи припаркованих електросамокатів захаращують тротуари, а поодинокі просто валяються в різних місцях.

Разом із тим, цей крок суперечить ініціативам мера Ідальго зробити Париж менш забрудненим і залежним від автомобілів. У рамках зобов'язання стати вуглецево-нейтральним до 2050 року місто пообіцяло поступово відмовитися від автомобілів з ДВЗ до 2030 року, висадити до 170 000 дерев, встановити електричні зарядні пристрої для електромобілів і сприяти розвитку електронної мобільності, зокрема, електровелосипедів і, свого часу, електросамокатів. Тепер ці плани доведеться міняти.