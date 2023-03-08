Трапиться це уже 8 березня 2023 року на базі космічних сил Сполучених Штатів з мису Канаверал у Флориді о 13:00 за часом Східного узбережжя США. За київським часом трансляція розпочнеться о 19:00.

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Частка надрукованих компонентів – 85%

За заявою виробника, легка ракета-носій Terran 1 на 85% складається з компонентів, які надруковані на 3D-принтері. Вона уже успішно випробувана на Землі під навантаженням, подібним до того, що буде під час польоту у космос. Ба більше, й компанії стверджують, що рівень навантаження під час випробувань, ймовірно, перевищив той, з яким ракета зіткнеться під час справжнього польоту.

Тож тепер в межах експерименту Relativity Space протестує, як добре надруковані на 3D-принтері конструкції зможуть витримувати тиск польоту безпосередньо на орбіту.

Запуск Terran 1 є історичним моментом для нашої компанії. Було створено абсолютно новий підхід до виробництва, щоб цього тижня наша надрукована на 3D-принтері ракета вийшла на стартовий майданчик. Отже, як виглядає виграш? І що це означає для майбутнього космічних польотів?

– написали у компанії.

У Relativity Space зазначили, що такий результат є наслідком років наполегливої ​​праці, які принесли свої плоди. Вони підкреслили, що пишаються відданістю своєї команди та вдячні клієнтам, інвесторам і партнерам.

Що відомо про ракету Terran 1

У Relativity Space зазначили, що ракета Terran 1 призначена для поповнення запасів та розгортання на майбутніх станціях. Її висота сягає близько 33,5 метрів, а діаметр – близько 2,2 метра. Також відомо, що ракета має:

9 двигунів Aeon 1 на першому ступені,

1 одиночний вакуумний двигун Aeon на другому ступені.

При цьому ці двигуни також надруковані на 3D-принтері, що за заявою компанії підвищує надійність місії за рахунок зменшення кількості деталей у камерах згоряння. Вони використовують метан як паливо і рідкий кисень як окислювач. Ба більше, технологія 3D-друку дозволяє суттєво скоротити терміни будівництва та вартість самої ракети. Усе це може підняти до космосу 1250 кілограмів корисного вантажу.

Розроблений і надрукований у США, Terran 1 є найбільш інноваційним продуктом, який з’явився в аерокосмічній промисловості з часів приватизації космосу 20 років тому,

– підкреслили у Relativity Space.

Зазначимо, що Relativity Space також розробляє іншу важку багаторазову ракету-носій Terran R. Вона буде здатна виводити на орбіту до 20 тонн корисного навантаження. При цьому частка 3D-друкованих компонентів у її конструкції буде збільшена до 95%. Перший запуск заплановано у 2024 році.