57-річний Мустафа Халічіоглу зробив надзвичайну знахідку, яка проливає світло на приховане минуле міста. Розташований на тій самій вулиці, що й історичний будинок османського архітектора Мімара Сінана, будинок Халічіоглу тепер є домівкою для стародавнього підземного дива.

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Підземне поселення, що простягається приблизно на 200 метрів, протягом століть змінювало своє призначення, слугуючи то житловим приміщенням, то сараєм, що призвело до накопичення сміття та відходів у його камерах.

Згодом над підземним комплексом були зведені будинки, які повністю приховали його існування. Мустафа Халічіоглу описав тривалий процес розчищення поселення:

Ми винесли весь бруд і відкрили справжнє поселення з трьома, а подекуди й чотирма поверхами. Його варто розкопати повністю.

Прикметно, що відкриття цього прихованого підземного дива відбулося п'ять років тому. Халічіоглу розповів, що про існування підземного комплексу нічого не було відомо. Раніше приміщення використовували як комори та сінники. За 5 років поселення очистили від бруду. Чоловік наголосив, що тепер головним завданням є збереження комплексу для майбутніх поколіннь.

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Відкриття цього 2000-річного підземного поселення слугує черговим доказом багатої історії та археологічного значення регіону Кайзер. Зусилля Мустафи Халічіоглу та його команди зі збереження цього історичного місця сприяють глибшому розумінню культурної спадщини Туреччини. Віднайдене підземне поселення є унікальним і цінним доповненням до історичної картини регіону Кайзер.