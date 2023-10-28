Голову змії виготовили понад 500 років тому. У ті часи ацтеки контролювали цю територію, котра була частиною процвітаючої столиці Теночтітлана.

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Що відомо

Скульптура була виявлена в Мехіко 19 вересня 2022 року після землетрусу магнітудою 7,6. Сейсмічна подія пошкодила будівлю юридичного факультету Національного автономного університету Мексики, тож коли будівельники зазирнули під неї, знайшли неочікуваний артефакт.

Знахідка вражає своїми розмірами: скульптура змії має довжину 1,8 метра, ширину 0,85 метра і висоту 1 метр. Важить вона близько 1,3 тонни. На ній збереглося кілька кольорів — червоний, синій, чорний і білий. Колір зберігся приблизно на 80% поверхні. Щоб зберегти його, команда підняла голову змії з-під землі за допомогою крана і побудувала навколо неї камеру вологості. Ця камера дозволяє скульптурі поступово втрачати вологість, зберігаючи при цьому її колір.

Скульптура ацтеків / Фото LANCIC. UNAM

Ацтеки будували храми й піраміди та поклонялися багатьом божествам, зокрема Кетцалькоатлю, якого часто зображували у вигляді змії. Однак, за словами археологів, неясно, чи зображує ця скульптура саме його. Хоча в Теночтітлані були знайдені й інші скульптури змієголових, ця особливо важлива саме завдяки збереженим кольорам, сказала Еріка Роблес Кортес з Національного інституту антропології та історії Мексики.

Завдяки контексту, в якому було виявлено цей твір, але, перш за все, завдяки величезному втручанню реставраторів-консерваторів на чолі з Марією Барахас, вдалося стабілізувати кольори для їх збереження майже у всій скульптурі, що є надзвичайно важливим, оскільки кольори допомогли нам поглянути на доіспанське мистецтво з іншої перспективи,

– розповідають археологи.

Як зазначають учені, такі скульптури були розставлені по всьому центру міста. Вони збираються продовжити роботи на цьому об'єкті наступного року.