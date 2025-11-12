Напередодні Різдва 2023 року космічний апарат ExoMars Trace Gas Orbiter Європейського космічного агентства (ESA) зробив знімок, на якому видно темні смуги на схилах згаслого вулкана Apollinaris Mons біля марсіанського екватора, розповідає 24 Канал з посиланням на Space.com.

Ці сліди, що нагадують штрих-код, є результатом пилових лавин. Ширина окремих смуг сягає від кількох до сотень метрів, інформує ESA. Лавину, зафіксовану на знімку, спричинив удар метеороїда, який струсонув поверхню і змусив дрібний пил скотитися вниз.

Чому на Марсі з'являються темні смуги і як вони впливають на клімат?

Нове дослідження під керівництвом Валентина Бікеля з Бернського університету у Швейцарії, опубліковане в Nature Communicaton показало, що падіння метеороїдів є рідкісною причиною таких явищ. Науковці дійшли висновку, що менше ніж одна з тисячі пилових лавин утворюється після ударів з космосу. Переважно їх викликають сезонні зміни вітру та пилової активності.

Для цього висновку дослідники проаналізували понад 2 мільйони смуг на 90 тисячах орбітальних знімків Марса, зроблених між 2006 і 2024 роками, переважно з камери апарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) від NASA. Використовуючи вдосконалений алгоритм глибокого навчання, вчені змогли визначити, де і коли утворювалися смуги.

Аналіз показав, що більшість смуг з'являється під час найбільш пилових сезонів на Марсі, особливо влітку та восени у південній півкулі, коли швидкість вітру достатня для переміщення частинок розміром з піщинки. За оцінками, ці смуги щороку переміщують близько чверті всього пилу, що обмінюється між поверхнею та атмосферою планети.

Це приблизно стільки ж, скільки підіймають дві глобальні пилові бурі, що робить лавини важливим фактором у кліматичній системі Марса.

Найбільш сприятливі умови для утворення смуг виникають на світанку та заході сонця. Оскільки орбітальні апарати рідко фотографують планету в цей час через слабке освітлення, побачити цей процес у реальному часі ще не вдалося.

Дослідження також визначило п'ять глобальних "гарячих точок" для пилових лавин: Amazonis, ареол гори Olympus, Tharsis, Arabia та Elysium. Це регіони, де поєднуються круті схили, пухкий пил і достатньо сильні вітри.