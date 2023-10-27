Ці нові функції також супроводжуються новою опцією в налаштуваннях програми. Тобто користувачі можуть самостійно увімкнути аудіо- та відеодзвінки. Ви можете вказати свої вподобання щодо того, з ким вам зручно спілкуватися за допомогою дзвінків.

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Як це працює

Ви можете обмежити дзвінки контактами з адресної книги, людьми, за якими ви стежити, перевіреними користувачами або дозволити дзвінки всім трьом категоріям.

Щоб ініціювати дзвінок, користувачі можуть просто відкрити пряме повідомлення (DM) з іншим користувачем, натиснути на іконку телефону у верхньому правому куті екрана і вибрати аудіо- або відеодзвінок.

Ілон Маск підтвердив розгортання аудіо- та відеодзвінків у своєму пості на X. Він наголосив, що це "рання версія" функції. Крім того, нові можливості для користувачів відображають його прагнення перетворити платформу на суперапп – "додаток для всього".

Раніше Маск вже висловлював наміри зробити цю функцію доступною на iOS, Android, Mac і ПК, без необхідності вказувати номер телефону.

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Залишається неясним, наскільки широко функція аудіо- та відеодзвінків була запущена, а також чи можуть користувачі, які не мають преміум-підписки, отримати до неї доступ. У коді X, виявленому ентузіастом, є вказівки на те, що користувачам, які не мають преміум-аккаунта, може знадобитися підписка на преміум-сервіс X, щоб користуватися цією функцією.