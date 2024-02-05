Спочатку задуманий як передовий засіб стримування злочинності, робот K5 швидко став об'єктом для жартів і здобув репутацію "сміттєвого бака на колесах". Його відставка сталася приблизно через чотири місяці після запуску.

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Інвестиції поліції Нью-Йорка в робота K5 і подібні технології викликали питання щодо розподілу державного фінансування, особливо з огляду на рішення інвестувати в ці технології при одночасному скороченні персоналу.

Попри початковий ентузіазм мера Еріка Адамса, який розхвалював робота як економічно ефективну інвестицію, К5 виявився більш проблемним, ніж корисним. За задумом, робот повинен був стримувати злочинність своєю присутністю та комунікаційними здібностями.

Однак він не впорався з практичними завданнями, зрештою ставши символом неправильно обраних пріоритетів у правоохоронних технологіях.



K5 був прийнятий на роботу минулої осені / Фото The New York Times

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Іронічно, що робот, завданням якого було полегшити роботу поліції звільнивши її від рутинного чергування на станції, лише додав клопоту, оскільки потребував пильного нагляду людини. Цей випадок, авжеж не ілюструє загальну картину в галузі, але дозволяє висловити обережне припущення про те, що часи, коли роботи почнуть відбирати в людей роботу, ще далеко попереду.