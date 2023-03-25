Інженеру було 94 роки. У компанії Intel, яку він заснував разом з Робертом Нойсом, Мур пропрацював 38 років.
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Що відомо про смерть Гордона Мура
Компанія Intel та фонд Гордона та Бетті Мур повідомили, що Гордон Мур помер 24 березня у 94-річному віці.
Фонд повідомив, що він (Гордон Мур – 24 Канал) помер у п'ятницю, 24 березня 2023 року, в оточенні сім'ї у своєму будинку на Гаваях,
– мовиться в повідомленні.
У компанії пригадали, що Гордон Мур разом зі своїм давнім колегою Робертом Нойсом заснували компанію Intel у далекому 1968 року. Спочатку Мур був виконавчим віцепрезидентом, у 1975 році – став президентом компанії.
З 1979 до 1987 року Гордон Мур був головою правління та головним виконавчим директором компанії. Далі – залишився головою. У 1997 році – став почесним головою компанії, у 2006 році – пішов у відставку.
Гордон Мур визначив технологічну галузь завдяки своєму розумінню та баченню. Він відіграв важливу роль у розкритті потужності транзисторів і надихав технологів і підприємців протягом десятиліть. Ми в Intel продовжуємо надихатися "законом Мура" і маємо намір продовжувати його доти, доки періодична система хімічних елементів не буде вичерпана,
– заявив головний виконавчий директор Intel Пет Гелсінгер.
Чим відомий Мур та компанія Intel
- Компанія Intel є найбільшою у світі компанією-виробником напівпровідникових елементів та пристроїв. Вони найбільш відомі як розробники та виробники x86-серії мікропроцесорів, процесорів для IBM-сумісних персональних комп'ютерів.
- Гордон Мур у 1965 році опублікував так званий "закон Мура", згідно з яким кількість транзисторів в кристалі мікропроцесора подвоюється кожні два роки. У 2007 році Мур заявив, що, очевидно, що його закон незабаром перестане діяти через атомарну природу речовини й обмеження швидкості світла.
- Разом з дружиною Бетті Мур заснував свій фонд, який з моменту створення у 2000 році пожертвував понад 5,1 мільярда доларів на благодійні цілі. У пари двоє дітей – Кеннет Мур та Стівен Мур.