З чого все почалося

Проблема вперше виникла у 2020 році, коли вчені вирішили змінити алфавітно-цифрові символи, що використовуються для позначення генів, замість того, щоб боротися з функцією Excel, яка постійно неправильно інтерпретувала назви генів як дати та автоматично переформатовувала їх.

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Ця особливість функціональності Excel створила значні труднощі для дослідників, змусивши їх модифікувати свої позначення.

Автоматичні перетворення в Excel спочатку були розроблені для спрощення введення даних шляхом швидкого перетворення чисел і дат. Однак ця функція виявилася руйнівною для науковців, які покладаються на лаконічні позначення для ясності.

Дослідження 2016 року показало, як автоматичні перетворення в Excel можуть поставити під загрозу точність опублікованих наукових даних, що пройшли рецензування.

Як вирішили проблему

У відповідь на цю проблему Microsoft запровадила нову функцію, описану в нещодавньому дописі в блозі, яка пропонує користувачам контроль над процесом автоматичного перетворення даних.

З'явився прапорець "Перетворювати безперервні літери і цифри на дату", який дозволяє користувачам вмикати і вимикати цю функцію. Це оновлення ґрунтується на налаштуваннях автоматичного перетворення даних, представлених минулого року, які включали можливість для Excel надавати попередження, коли автоматичне перетворення може потенційно порушити цілісність даних.

Важливо! У блозі Microsoft міститься кілька важливих застережень щодо цього оновлення. У ньому зазначається, що Excel уникатиме перетворення даних, зберігаючи їх у вигляді тексту, хоча це може обмежити його функціональність для подальших розрахунків. Крім того, відома проблема, коли перетворення не можна вимкнути під час запуску макросів.

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Цим останнім оновленням корпорація Майкрософт прагне зробити роботу з Excel зручнішою для науковців і дослідників, гарантуючи, що важливі наукові дані залишаться недоторканими і точними. Очікується, що ця розробка принесе значне полегшення тим, хто покладається на це програмне забезпечення у своїх дослідженнях та аналізі даних.