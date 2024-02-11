Деталі позову

Харві Сульцер стверджує, що його дружина, Сандра Сульцер, проходила процедуру в регіональній лікарні Baptist Health Boca Raton у вересні 2021 року. Саме тоді трапилася жахлива історія – хірургічний робот Da Vinci виробництва Intuitive Surgical, Inc. випадково пропалив дірку в її тонкому кишечнику.

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У позові мовиться про те, що Сандра страждала від ускладнень і перенесла кілька повторних операцій, але врешті-решт померла в лютому 2022 року. Позов звинувачує Intuitive Surgical у недбалості, протиправному заподіянні смерті та неспроможності попередити про ризики, пов'язані з роботом.

Згідно з позовом, Сандра не була поінформована про те, що операції за допомогою робота передбачають більше ускладнень, ніж традиційні лапароскопічні операції, і що робот мав історію несправностей, які могли спричинити внутрішні опіки.

Позов посилається на попереднє розслідування Федерального управління з контролю за продуктами і ліками (FDA), яке виявило, що робот мав тріщини в невеликій гумовій втулці на металевій частині, що призводило до витоків електрики і, як наслідок, спричинило внутрішні опіки.

Реакція компанії

Intuitive Surgical не коментує позов, але раніше відстоювала безпеку та ефективність свого робота, який використовується для різноманітних процедур, таких як простатектомія, гістеректомія та кардіохірургія.

Компанія стверджує, що робот дозволяє проводити більш точні, складні та малоінвазивні операції, зменшуючи крововтрату, біль і час відновлення пацієнтів.

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Однак у позові оскаржується твердження компанії, стверджуючи, що робот не покращує результати або якість життя пацієнтів, і що він наражає їх на непотрібні ризики і витрати.

Позов вимагає відшкодування невизначених збитків за втрату спілкування, підтримки та послуг Сандри, а також за її біль і страждання, медичні витрати та витрати на поховання.