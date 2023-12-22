Припинення онлайн-продажів відбулося достроково, щоб дозволити імпорт замовлених клієнтами пристроїв до США до запровадження заборони. У той час як фізичні магазини Apple припинять продаж Watch Series 9 і Ultra 2 24 грудня, продажі за межами Сполучених Штатів не постраждають, як і послуги гарантійного та післягарантійного обміну.

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Серед поточної модельної лінійки лише Apple Watch SE, без вбудованого пульсоксиметра, залишається доступним для придбання в США.

Сторонні роздрібні продавці в країні можуть продовжувати продавати пристрої, що потрапили під заборону, доки не вичерпаються їхні наявні запаси, за умови, що вони імпортують необхідні пристрої до того, як заборона набуде чинності.

Що сталося

Медичний стартап Masimo подав скаргу на технологічного гіганта Apple, стверджуючи, що функція пульсоксиметра на Apple Watch порушує численні патенти, якими володіє компанія.

Після передачі на розгляд Комісії з міжнародної торгівлі (ITC) у 2021 році справа набула значного повороту. У жовтні 2023 року ITC рекомендував заборонити продаж годинників, що спонукало Apple подати апеляцію.

Masimo стверджує, що Apple незаконно використовувала досвід колишніх співробітників стартапу, яких переманила до себе, що призвело до привласнення цінних комерційних секретів, якими володіли ці особи.

Користувачі втратили гарантію

Заборона продажу Apple Watch в США вплинула на можливості гарантійного та післягарантійного обміну пристроїв, випущених з 2020 року, включно з Watch Series 6.

Традиційна гарантійна політика Apple передбачала заміну дефектного годинника на справний тієї ж моделі без проведення ремонту. У зв'язку із забороною на імпорт пристроїв Apple, здатних вимірювати вміст кисню в крові, клієнти тепер не можуть обміняти несправний годинник з такою функцією на справний за гарантією. Це обмеження поширюється і на післягарантійні обміни, за які покупці повинні були платити додаткову плату.

Що задумали в Apple

Apple працює над оновленням програмного забезпечення, щоб обійти заборону, хоча представники медичної компанії Masimo, яка подала патентну скаргу, стверджують, що необхідні апаратні зміни.

Починаючи з 25 грудня, Apple та іншим ритейлерам буде заборонено імпортувати смарт-годинники Watch Series 6, 7, 8, 9, Ultra та Ultra 2 на територію США.

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Клієнтам повідомляється, що годинники, придбані після цієї дати, не підлягають обміну, хоча це обмеження не поширюється на супутні аксесуари. Хоча повернення для відшкодування приймаються, можливість обміну на іншу модель, як це було раніше, більше не пропонується.