Всі три моделі містять значні покращення як центрального, так і графічного процесора, що забезпечує вищу продуктивність в різних сценаріях використання. Цікаво, що MacBook Pro отримали варіації з усіма чипами, але iMac – лише з базовим.

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Детальні характеристики базового M3

Базовий M3 включає восьмиядерний CPU з чотирма продуктивними ядрами та чотирма енергоефективними ядрами.

Apple стверджує, що він на 35% швидший, ніж M1, за продуктивністю процесора.

Ми не знаємо, як саме M3 порівнюється з M2, але коли Apple анонсувала M2 минулого року, вона заявила, що його продуктивність процесора на 18% вища, ніж у M1.

M3 також має 10-ядерний графічний процесор з архітектурою наступного покоління, який, як стверджується, на 65% швидший за M1 у графічній продуктивності. Це забезпечить значні зміни в роботі професійних додатків та ігровій продуктивності.

M3 підтримує до 24 гігабайтів оперативної пам'яті та один зовнішній дисплей (на додаток до вбудованого в iMac і MacBook).

Детальні характеристики M3 Pro

M3 Pro має покращений 12-ядерний процесор з шістьма продуктивними ядрами і шістьма ефективними ядрами, а також 18-ядерний графічний процесор, який на 40% швидший, ніж у M1 Pro.

Apple заявляє, що продуктивність процесора на 30% вища, ніж у M1 Pro для однопотокових завдань, знову ж таки уникаючи прямого порівняння з M2.

M3 Pro підтримує до 36 гігабайтів оперативної пам'яті.



Схематичні зображення всіх трьох моделей процесорів 2023 року / Фото Apple

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Детальні характеристики M3 Max

M3 Max має 16-ядерний графічний процесор з 12 продуктивними ядрами та чотирма ефективними ядрами, а також 40-ядерний графічний процесор, який, як стверджується, на 50 відсотків швидший за M1 Max.

M3 Max підтримує до 128 гігабайтів оперативної пам'яті.

Apple заявляє, що продуктивність графічного процесора в M3 Max на 80 відсотків вища, ніж у M1 Max. Це звучить як велике поліпшення, особливо з огляду на те, що раніше в цьому році Apple заявляла, що M2 Max на 30 відсотків швидший за M1 Max в графіці.



Основні характеристики нових процесорів / Фото Apple

Велика увага приділяється вдосконаленню графічного процесора та архітектурі наступного покоління для графіки та професійних додатків. Чипи M3 включають апаратне прискорення трасування променів та затінення сітки — обидві функції вперше для Apple Silicon. Ми звикли бачити повну підтримку апаратної трасування променів у новітніх графічних процесорах Nvidia та AMD, але наявність цієї функції в чіпах M3 від Apple означає, що розробники ігор зможуть увімкнути покращені тіні та відображення, які зазвичай можна знайти лише на новітніх консолях, ігрових комп'ютерах та ноутбуках на базі Windows. Апаратне прискорення сітьового затінення дає розробникам більше можливостей для покращення складних сцен в іграх і навіть додатках, що вимагають багато графічних процесорів.

Apple також представляє нову функцію динамічного кешування Dynamic Caching на своїх чіпах M3, яка динамічно виділятиме точний обсяг пам'яті, необхідний для кожної задачі, використовуючи графічний процесор. Apple стверджує, що це перший такий випадок в індустрії, і що розробникам не потрібно буде перебудовувати свої програми з урахуванням цієї функції, оскільки це автоматичний процес. Це має підвищити продуктивність професійних програм та ігор, покращивши середнє використання графічного процесора.

Штучний інтелект та інші переваги