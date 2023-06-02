"Лабораторія Касперського" опублікувала звіт про цільові атаки на пристрої, що працюють під керуванням iOS. Відповідне повідомлення також з'явилося й на сайті ФСБ.

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Що відомо

У заяві йдеться, що "в ході забезпечення безпеки російської телекомунікаційної інфраструктури виявлено аномалії, характерні лише для користувачів мобільних телефонів Apple і обумовлені роботою раніше невідомого шкідливого програмного забезпечення, що використовує передбачені виробником програмні вразливості".

Таким чином рашисти стверджують, що компанія Apple сама лишила бекдор, щоб дати можливість зламати її пристрої, а отже вона "тісно співпрацює" з американською розвідкою. Всього заражених вірусом смартфонів нарахували "кілька тисяч". При цьому жертви начебто знайшлися не лише на Росії, але й серед користувачів інших країн – усі "використовують sim-картки, зареєстровані на диппредставництва та посольства в Росії, включаючи країни блоку НАТО та пострадянського простору, а також Ізраїль, Сирію та Китай".

Заявлена політика забезпечення конфіденційності персональних даних користувачів пристроїв Apple не відповідає дійсності. Компанія надає американським спецслужбам широкий спектр можливостей з контролю як за будь-якими особами, що становлять інтерес для Білого дому, включно з їхніми партнерами з антиросійської діяльності, так і за власними громадянами,

– йдеться у звіті.

На жаль, доповідь ФСБ не торкається причин, чому ж це росіяни досі користуються огидними й ворожими iPhone, а не прекрасними російськими AYYA T1, YotaPhone чи TaigaPhone – вони ж бо точно не слідкують на користь спецслужб!

Жодних технічних деталей і подробиць виявлених атак у ФСБ не наводять. Однак їх можна знайти у звіті "Касперського", який з'явився згодом. Компанія назвала його "Операція Тріангуляція" (Operation Triangulation) і заявила, що ціллю атаки стали її працівники – від топменеджменту до керівників середньої ланки.

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Компанія каже, що вірус реалізує набір команд для збору інформації про користувача і систему, а також дає змогу виконувати довільний код у вигляді плагінів, переданих із сервера управління. Програма, яка до цього причетна, раніше не зустрічалась. Спеціалісти "Лабораторії" визначили, що зараження відбувалося, коли жертва отримувала приховане повідомлення iMessage із вкладенням, що містило експлоїт zero-click. Тобто для встановлення віруса не потрібно жодних дій з боку користувача.

Встановлене шпигунське ПЗ начебто непомітно передавало інформацію з пристрою жертви на віддалені сервери. Хакерів цікавили записи з мікрофонів, фотографії з месенджерів, геолокація і дані про інші дії власника зламаного пристрою.

Найцікавіше, що вірус не встановлюється в систему, а працює виключно в оперативній пам'яті. Однак навіть після перезавантаження та очищення ОЗП смартфон може бути заражений знову.

Найстаріші часові мітки заражень вказують на 2019 рік.

Що кажуть в Apple

Компанія Apple прокоментувала звинувачення в навмисному зараженні вірусами своїх пристроїв: "Apple ніколи не працювала з будь-яким урядом для встановлення бекдора на будь-які пристрої Apple і ніколи не буде", – цитує заяву видання Reuters.