Що розповідає географія могил про минуле?

Нещодавно група вчених під керівництвом Цюаньбао Ма з Пекінського університету цивільного будівництва та архітектури завершила масштабне дослідження. Вони нанесли на цифрову карту розташування тисяч стародавніх гробниць по всьому Китаю, вік яких охоплює період від династії Ся, що існувала 4000 років тому, до сучасної епохи. Цей аналіз дозволив виявити закономірності, які пов'язують місця поховань з ключовими етапами історії Китаю, пише 24 Канал з посиланням на SciTechDaily.

Дослідження показало, що кількість гробниць, що збереглися, безпосередньо залежить від політичної та економічної стабільності в країні:

Найбільше поховань належить до періодів правління сильних централізованих урядів, таких як династії Цінь-Хань та Юань-Мін-Цін. Вчені пояснюють це тим, що за високого рівня життя та наявності ресурсів люди могли приділяти більше уваги потойбічному життю та інвестувати в поховальні ритуали.

Натомість за часів війн та нестабільності, як-от епоха П'яти династій, ми бачимо значно менше поховань.

Суттєвий вплив на розташування могил мали також війни та міграційні процеси. Наприклад, у період від пізньої династії Східна Хань до Північних та Південних династій північ Китаю потерпала від постійних збройних конфліктів. Це змушувало населення масово переміщатися на південь. Як наслідок, саме в південних регіонах сьогодні спостерігається скупчення гробниць тієї епохи.



Ці карта показує, як змінювалися скупчення пишних поховань у різні історичні періоди / Фото Цюаньбао Ма/PLOS One

Географічні умови також відігравали важливу роль, пишуть учені в своєму дослідженні, результати якого опубліковані в журналі PLOS One. Найбільша кількість стародавніх поховань виявлена в регіонах Ченду-Чунцін та на Центральних рівнинах. Ці території мають відносно рівнинний ландшафт, родючі ґрунти та достатню кількість води, що сприяло розвитку стародавніх поселень. Крім того, підвищена вологість у цих місцевостях, ймовірно, допомогла краще зберегти артефакти всередині гробниць.

Таким чином, аналіз поховань став своєрідним дзеркалом, що відображає, як люди взаємодіяли з владою, навколишнім середовищем та уявленнями про загробне життя.

