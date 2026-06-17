Что показала реконструкция черепа

Полиция штата Нью-Мексико обнародовала новые факты по делу о гибели Мелиссы Касиас, административной помощницы Лос-Аламосской национальной лаборатории. Специалисты по судебной экспертизе провели сложную реконструкцию черепа женщины, которая без вести пропала еще 26 июня 2025 года. Останки были найдены 28 мая в Национальном лесу Карсон, недалеко от пистолета, который, по словам родных, никогда не принадлежал погибшей. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Хотя некоторые эксперты сначала склонялись к версии о самоубийстве, результаты компьютерной томографии внесли серьезные сомнения в этот сценарий. Правоохранители подтвердили, что первоначальное сканирование не выявило никаких посторонних предметов или осколков снарядов внутри черепа. Это означает, что пулю так и не нашли среди фрагментов костей, обнаруженных в лесной местности.

Хотя это не исключает огнестрельного ранения полностью, такая находка дала толчок для появления гораздо более жутких версий событий.

Гипотеза о футуристическом оружии и иностранном вмешательстве

Бывший агент ФБР Бен Хансен, который подробно изучает это дело, выразил убеждение, что Мелиссу Касиас могли убить. Его подозрения основаны на странных обстоятельствах обнаружения тела и характере повреждений. Эксперт считает, что к смерти женщины могут быть причастны лица, имеющие доступ к передовым военным технологиям.

То, что они рассказали, вызывает очень-очень большие подозрения. Не знаю, стоит ли приводить конкретные цифры, но, на мой взгляд, вероятность того, что это не случайность, а преступление, составляет где-то 80 процентов, в отличие от того, что это просто человек, находящийся в депрессии,

– прокомментировал бывший агент ФБР Бен Хансен в подкасте Brian Entin Investigates.

Гансен выдвинул поразительную теорию об использовании оружия направленной энергии, которое поражает цель пучками микроволнового излучения или заряженными частицами. Он предположил, что подобные устройства могли повлиять не только на физическое состояние 53-летней женщины, но и на её решение внезапно покинуть семью 11 месяцев назад.

В частности, агент упомянул технологию "голос в череп" (voice-to-skull), которая позволяет передавать звуковые команды непосредственно в мозг жертвы. Человек начинает верить, что слышит "божественные указания", что является формой агрессивной "промывки мозгов".

Такие устройства работают на низкочастотных звуковых волнах, которые человеческое ухо не способно воспринять, однако они вызывают приступы паранойи, страха и ощущение постоянной слежки.

Хансен также провел параллель с "гаванским синдромом", от которого ранее страдали американские дипломаты и разведчики. Симптомы этого состояния включают сильное давление в голове, головокружение, тошноту и проблемы с памятью.

Министерство внутренней безопасности действительно приобрело одно такое устройство на чёрном рынке — нечто похожее на небольшой аппарат, который, вероятно, имела Россия,

– добавил Бен Хансен.

Стоит отметить, что эта теория может быть не совсем конспирологией. Дело в том, что ещё одна жертва, Эми Эскридж, которая исследовала антигравитацию, неоднократно заявляла о слежке и угрозах, а также утверждала, что на неё нападают с помощью направленного энергетического оружия, которое вызывает ожоги на теле.

Эми Эскридж умерла ещё в 2022 году, но значение этого события переосмыслили только сейчас, на фоне других исчезновений и смертей учёных и сотрудников, имевших доступ к государственной тайне и секретным разработкам.

Странное поведение перед исчезновением

Обстоятельства последнего дня жизни Мелиссы выглядят крайне нетипично. В то утро она отвезла своего мужа Марка, который работает руководителем в той же лаборатории, на работу. Расстояние от их дома составляло примерно 112,7 километра. После этого Мелисса заявила, что должна вернуться домой, так как якобы забыла электронный пропуск. Однако Марк утверждает, что видел бейдж у неё в руках во время поездки, поскольку без него она не смогла бы проехать через контрольно-пропускные пункты лаборатории.

Позже женщина заехала к своей дочери Сьерре в городок Ранчос-де-Таос, чтобы оставить ей сэндвич. Она снова повторила историю о забытом пропуске и сказала, что будет работать из дома. Вернувшись домой, Мелисса оставила там личный и рабочий телефоны, предварительно полностью удалив с них все данные. В последний раз камеры наблюдения зафиксировали её около 14:20, когда она шла пешком вдоль шоссе в 4,8 километра от дома без ключей, кошелька и документов.



Последнее изображение Мелиссы Касиас. Она попала в объектив видеокамеры возле государственной дороги 518 в Нью-Мексико, примерно в трех милях от её дома / Фото Krista Misbach

Хансен подчеркивает, что такое поведение было совершенно несвойственно этой женщине. Он убежден, что на неё оказывали влияние извне — либо с помощью технологий, либо посредством вербовки иностранными агентами.

Семейный конфликт и судебная тяжба

Пока продолжается официальное расследование, семья Касиас вынуждена бороться ещё и с информационными атаками. Частный детектив Томас Макнелли выдвинул собственную версию, заявив, что исчезновение Мелиссы вызвано проблемами в браке и депрессией. Он обвинил Марка Касиаса, мужа погибшей, в равнодушии к судьбе жены и попытках завести новые отношения сразу после её исчезновения.

В ответ на эти заявления Марк подал в суд и добился ограничительного судебного приказа против Макнелли. Семья обвиняет детектива в публичном преследовании, клевете и угрозах. Дочь погибшей, Сьерра, также публично опровергла слухи о финансовых трудностях или ссорах родителей, назвав их выдумкой.

На данный момент офис медицинского эксперта Нью-Мексико до сих пор не обнародовал официальную причину смерти, несмотря на то, что останки женщины находятся в распоряжении специалистов уже более двух недель.

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