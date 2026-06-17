Що показала реконструкція черепа

Поліція штату Нью-Мексико оприлюднила нові факти у справі про загибель Мелісси Касіас, адміністративної асистентки Лос-Аламоської національної лабораторії. Спеціалісти з судової експертизи провели складну реконструкцію черепа жінки, яка безвісти зникла ще 26 червня 2025 року. Скелетовані рештки знайшли 28 травня в Національному лісі Карсон, неподалік від пістолета, який, за словами рідних, ніколи не належав загиблій. Про це пише видання Daily Mail.

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Хоча деякі експерти спочатку схилялися до версії про самогубство, результати комп'ютерної томографії внесли серйозні сумніви у цей сценарій. Правоохоронці підтвердили, що первинне сканування не виявило жодних сторонніх предметів або уламків снарядів усередині черепа. Це означає, що кулю так і не знайшли серед фрагментів кісток, виявлених у лісовій місцевості.

Хоча це не виключає вогнепального поранення повністю, така знахідка дала поштовх для появи значно моторошніших версій подій.

Гіпотеза про футуристичну зброю та іноземний вплив

Колишній агент ФБР Бен Гансен, який детально вивчає цю справу, висловив переконання, що Меліссу Касіас могли вбити. Його підозри базуються на дивних обставинах виявлення тіла та характері пошкоджень. Експерт вважає, що до смерті жінки можуть бути причетні особи, які мають доступ до передових військових технологій.

Те, що вони розповіли, викликає дуже-дуже великі підозри. Не знаю, чи варто наводити конкретні цифри, але, на мій погляд, ймовірність того, що це не випадковість, а злочин, становить десь 80 відсотків, на відміну від того, що це просто людина, яка перебуває в депресії,

– прокоментував колишній агент ФБР Бен Гансен у подкасті Brian Entin Investigates.

Гансен висунув приголомшливу теорію про використання зброї спрямованої енергії, яка вражає ціль пучками мікрохвильового випромінювання або зарядженими частинками. Він припустив, що подібні пристрої могли вплинути не лише на фізичний стан 53-річної жінки, а й на її рішення раптово покинути родину 11 місяців тому.

Зокрема, агент згадав технологію "голос у череп" (voice-to-skull), яка дозволяє транслювати звукові команди безпосередньо в мозок жертви. Людина починає вірити, що чує "божественні вказівки", що є формою агресивного промивання мізків.

Такі пристрої працюють на низькочастотних звукових хвилях, які людське вухо не здатне сприйняти, проте вони викликають напади параної, страху та відчуття постійного стеження.

Гансен також провів паралель із "гаванським синдромом", від якого раніше потерпали американські дипломати та розвідники. Симптоми цього стану включають сильний тиск у голові, запаморочення, нудоту та проблеми з пам'яттю.

Міністерство внутрішньої безпеки насправді придбало один такий пристрій на чорному ринку – щось схоже на невеликий апарат, який, ймовірно, мала Росія,

– додав Бен Гансен.

Варто зазначити, що ця теорія може бути не зовсім конспірологією. Річ у тім, що ще одна жертва, Емі Ескрідж, яка досліджувала антигравітацію, неодноразово заявляла про стеження та погрози, а також заявляла, що її атакують за допомогою спрямованої енергетичної зброї, котра спричиняє опіки на тілі.

Емі Ескрідж померла ще у 2022 році, але значення події переосмислили тільки зараз, на фоні інших зникнень і смертей учених та працівників, які мали доступ до державної таємниці та секретних розробок.

Дивна поведінка перед зникненням

Обставини останнього дня життя Мелісси виглядають вкрай нетипово. Того ранку вона відвезла свого чоловіка Марка, який працює керівником у тій же лабораторії, на роботу. Відстань від їхнього дому складала приблизно 112,7 кілометра. Після цього Мелісса заявила, що мусить повернутися додому, бо нібито забула електронну перепустку. Проте Марк стверджує, що бачив бейдж у неї в руках під час поїздки, оскільки без нього вона б не змогла проїхати через контрольно-пропускні пункти лабораторії.

Пізніше жінка заїхала до своєї доньки Сієрри в містечко Ранчос-де-Таос, щоб залишити їй сендвіч. Вона знову повторила історію про забуту перепустку і сказала, що працюватиме з дому. Повернувшись у помешкання, Мелісса залишила там особистий і робочий телефони, попередньо повністю видаливши з них усі дані. Востаннє камери спостереження зафіксували її близько 14:20, коли вона йшла пішки вздовж шосе за 4,8 кілометра від дому без ключів, гаманця чи документів.



Останнє зображення Мелісси Касіас. Вона потрапила на відеокамеру поблизу державної дороги 518 у Нью-Мексико, приблизно за три милі від її будинку / Фото Krista Misbach

Гансен підкреслює, що така поведінка була абсолютно невластивою для жінки. Він переконаний, що на неї впливали ззовні – або за допомогою технологій, або через вербування іноземними агентами.

Сімейний конфлікт і судова тяганина

Поки офіційне слідство триває, родина Касіас змушена боротися ще й з інформаційними атаками. Приватний детектив Томас Макнеллі висунув власну версію, заявивши, що зникнення Мелісси спричинене проблемами у шлюбі та депресією. Він звинуватив Марка Касіаса, чоловіка померлої, у байдужості до долі дружини та намаганнях почати нові стосунки відразу після її зникнення.

У відповідь на ці заяви Марк подав до суду й домігся обмежувального припису проти Макнеллі. Родина звинувачує детектива в публічному переслідуванні, наклепі та погрозах. Донька загиблої, Сієрра, також публічно спростувала чутки про фінансові труднощі чи сварки батьків, назвавши їх вигадкою.

Наразі офіс медичного експерта Нью-Мексико все ще не оприлюднив офіційну причину смерті, попри те, що останки жінки перебувають у розпорядженні фахівців уже понад два тижні.

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