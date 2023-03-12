Мешканці країни-агресорки можуть скільки завгодно висміювати "загнівающій Запад", але все одно вони марять гаджетами з Купертіно. Так, у Росії придумали спосіб купувати iPhone, які неможливо активувати на території держави.

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Мережі продають розпаковані iPhone

І поки в Україні розпаковані iPhone продають з іноді суттєвими знижками, в Росії це єдиний можливий метод отримати гаджет з омріяним яблучним логотипом. Причому продають такі смартфони не десь з-під прилавка, а в мережі.

Ця модель (йдеться про iPhone 14 – Техно 24) могла бути активована до продажу. Товар є новим і не проходив процедуру прив'язки до облікового запису Apple ID,

– йдеться в описі ґаджета.



У Росії вже продають активовані та розпаковані iPhone / Скриншот

За наявною інформацією, пристрої привозять з Туреччини або ОАЕ. Ними вже активно торгують у крамницях великої мережі DNS. Воно й не дивно, адже росіяни страшенно хочуть отримати новенький смартфон компанії Apple. І лише таким чином мають можливість втілити у життя одну зі своїх мрій.

Експерти зауважили, що до Росії можуть завозити не активовані iPhone. Але це можна робити лише незначними партіями. Лиш у такому разі Apple не запідозрить іноземних продавців у тому, що вони постачають країну-агресорку їхніми ґаджетами.

Товар купує зі США дистриб'ютор із Туреччини, ОАЕ або інших, імпортує до себе в країну, а потім перепродує до Росії... Девайси повідомляють, звідки пристрій активується. Так Apple може зрозуміти, хто перепродав смартфон у Росії і розірвати контракт із цією компанією,

– підкреслюють фахівці.

Натомість доля пристроїв, активованих за кордоном, дещо інша. Що з ними відбувається, компанію Apple не надто цікавить. Власне, це й наштовхнуло на думку робити на цьому бізнес. Ба більше, експерти припускають, що таких пристроїв у Росії стане лише більше, адже попит диктуватиме пропозицію.

Нагадуємо, що раніше США ввели заборону на постачання до Росії смартфонів, вартість яких перевищує 300 доларів. Це обмеження стосується тих пристроїв, які щонайменше на чверть складаються з американських компонентів. Власне, ґаджети Apple під цю категорію підпадають.

Зауважимо, що свого часу росіяни організовували цілі тури до Казахстану. Туди вони їздили, щоб відкривати картки, поки їхні блокувалися через санкції. Але і цю схему дуже швидко розкусили та прикрили.