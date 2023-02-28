Хоч просунуті технології камер на сучасних смартфонах прощають багато помилок, краще все одно згадати старі добрі прийоми, які зроблять селфі відмінними незалежно від того, який у вас пристрій. Адже знімає не камера, а фотограф. 24 Канал підготував кілька правил, які допоможуть зробити ваші селфі ідеальними.

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Правильно використовуйте освітлення

Навіть із найкращою у світі фронтальною камерою ваші селфі вийдуть такими собі, якщо ви не зважатимете на джерело світла (бажано, природне). Це стосується і селфі, і ваших звичайних фотографій. Незалежно від того, чи використовуєте ви спеціальну лампу в кімнаті, чи робите селфі на вулиці при сонячному світлі, ви завжди повинні дивитися на джерело для досягнення найкращих результатів.

Пряме світло виділить головний об'єкт (ваше обличчя) на знімку. Також краще уникати жорстких тіней. Вони з'являються, наприклад, коли ви стоїте боком до сонця або іншого сильного джерела світла і на щоку падає тінь від носа, одна половина обличчя пересвітлена, а друга майже темна. Так бути не повинно, якщо це не якийсь спеціальний художній задум (що у більшості випадків не так).



Правильне використання світла, важливе / Фото Unsplash

Якщо ви використовуєте штучне світло, наприклад, кільцеве, щоб освітлити сцену, не розміщуйте його над очима, оскільки це може призвести до появи темних кіл під ними. Краще триматися на відстані від джерела світла або використовувати світлорозсіювач, щоб зробити світло м'якшим. Крім того, уникайте флуоресцентного світла будь-якого роду. Це призводить до синього або зеленого відтінку шкіри і псує природний вигляд.

Взагалі краще знати, як світло впливає на об'єкти в кадрі тож варто повправлятися, щоб розуміти, яке освітлення краще задовольняє ваші потреби, однак, якщо вам просто потрібно зробити красиве селфі – базового розуміння буде достатньо.

Не користуйтеся екранним спалахом

Хоча більшість телефонів мають можливість підсвічувати сцену екраном для створення ефекту спалаху, вам слід триматися подалі від цієї функції. Екранний спалах далеко не такий ефективний, як спеціальний кільцевий світильник.

Екранний спалах може виділити лише центральний об'єкт і не висвітлює всю сцену, залишаючи вас із поганим знімком. Він навіть може призвести до появи червоних очей, хоча зараз автоматика ефективно прибирає цей ефект.

Якщо є можливість краще замінити екранний спалах кількома іншими джерелами світла. Дуже гарно можуть спрацювати навіть звичайні домашні діодні лампи.

Ракурс важливий

Ви ж не хочете, щоб ваш акаунт у соціальній мережі заповнювався однаковими селфі, вірно? Тримайте камеру зверху, опустіть підборіддя, поверніться боком і пробуйте інші ракурси. Поки не знайдете той, який гідний публікації або збереження на пам'ять.

Деякі люди можуть мати не найкращий вигляд, дивлячись прямо в камеру. Часто це виглядає занадто банально. Спробуйте дивитися в бік, повз камеру, а може і зовсім заплющити очі, зображуючи задоволення. У будь-якому разі знімки трохи збоку часто мають значно цікавіший вигляд, ніж у лоб.



Не забувайте про ракурс / Фото Unsplash

Портретний режим у смартфоні

Більшість фронтальних камер мають портретний режим. Він розмиває фон і фокусує увагу на головному об'єкті, роблячи знімок візуально більш професійним. Якщо на вашому телефоні немає портретного режиму або ви забули його використовувати, ви завжди можете використовувати Google Фото, щоб додати розмиття фону своїм селфі.

Apple навіть йде на крок попереду і пропонує різні світлові ефекти в портретному режимі. Ви можете грати з контурним світлом, студійним світлом, сценічним світлом і монохромними ефектами, щоб застосувати освітлення як у студії.

Групові селфі

Іноді буває складно втримати всіх у кадрі. Для групових селфі варто використовувати широкий режим камери, щоб на фінальному знімку помістилися всі. Якщо ваш телефон підтримує таку функцію, ви помітите значок із кількома людьми в інтерфейсі фронтальної камери. Щоправда, майте на увазі, що чим ближче обличчя людини до країв кадру (особливо до кутів), тим більше воно спотворюватиметься в надширокому режимі.

Використовуйте застосунки

Простими знімками, навіть хорошими, зараз мало кого здивуєш. Якщо вам не подобаються фільтри за замовчуванням на вашій камері, ви будете раді дізнатися, що в цифрових магазинах ваших платформ не бракує спеціальних застосунків для редагування фотографій. Багато з них або повністю безкоштовні, або мають досить хорошу безкоштовну версію. Якщо ж ви часто фотографуєте і обробляєте зображення, деякі хороші інструменти не шкода й придбати.

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Сподіваємося наші поради допоможуть вам робити кращі селфі. Якщо ви захочете дізнатися більше про те, як краще встановити світло, експозицію та інші деталі, ви завжди можете знайти у мережі достатньо інформації. Найцікавіші поради ми публікуємо у розділі Поради Техно 24, тож стежте за ним і дізнавайтеся багато нового.