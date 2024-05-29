Злочинці постійно вигадують нові схеми, але попри всі "солодкі" пропозиції, варто зберігати здоровий глузд, аби не потрапити в халепу. В етері 24 Каналу експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун пояснив, як узагалі працюють шахрайські схеми в соцмережах.

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Шахраї б'ють по емоціях людей

Здебільшого потенційна жертва бачить коротке посилання. На око ніколи не можна визначити шахрайське воно, чи ці.

Якщо розумієте, що не можна переходити за цим лінком, але дуже сильно хочеться, то можна правою кнопкою мишки скопіювати посилання, не відкриваючи його, перейти на ресурс VirusTotal, вставити лінк, натиснути Enter й за одну хвилину всі світові антивіруси перевірять, чи не засвітилося це посилання у шахрайських схемах.

Якщо все ж таки натиснули, то потрібно не вимикати здоровий глузд, адже це найкраща наша зброя. Тому що вам будуть писати: "Ви виграли квартиру в Києві, кожному громадянину України МВФ виплачує 100 тисяч доларів тощо". Вас будуть заманювати, накручувати, що нібито час спливає,

– мовив Корсун.

Він наголосив, що шахраї навмисно б'ють на емоціях людей. Однак у житті халяви немає. Слід пам'ятати, якщо вам щось цінне й коштовне пропонують за дарма, то на 99% це шахраї.

Шахрайство з банківськими картками