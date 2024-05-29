Преступники постоянно придумывают новые схемы, но несмотря на все "сладкие" предложения, стоит сохранять здравый смысл, чтобы не попасть впросак. В эфире 24 Канала эксперт по кибербезопасности Константин Корсун объяснил, как вообще работают мошеннические схемы в соцсетях.

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Мошенники бьют по эмоциям людей

В основном потенциальная жертва видит короткую ссылку. На глаз никогда нельзя определить мошенническая она, или эти.

Если понимаете, что нельзя переходить по этой ссылке, но очень сильно хочется, то можно правой кнопкой мышки скопировать ссылку, не открывая ее, перейти на ресурс VirusTotal, вставить линк, нажать Enter и за одну минуту все мировые антивирусы проверят, не засветилась ли эта ссылка в мошеннических схемах.

Если все же нажали, то нужно не выключать здравый смысл, ведь это лучшее наше оружие. Потому что вам будут писать: "Вы выиграли квартиру в Киеве, каждому гражданину Украины МВФ выплачивает 100 тысяч долларов и т.д.". Вас будут заманивать, накручивать, что якобы время истекает,

– сказал Корсун.

Он отметил, что мошенники намеренно бьют на эмоциях людей. Однако в жизни халявы нет. Следует помнить, если вам что-то ценное и ценное предлагают за даром, то на 99% это мошенники.

Мошенничество с банковскими карточками