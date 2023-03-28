В iOS 16.4 з'явилося дуже багато нововведень, це повноцінний великий апдейт. Крім того, компанія виправила кілька багів та помилок системи – проблему з відгуком Apple Pencil, Apple Home, голосовим асистентом та інше.
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Що додали в iOS 16.4
- Свайп в українській клавіатурі. Тепер ви можете набирати текст методом свайпа (від букви до букви, не відриваючи палець від екрана).
- Темний режим у Safari. Він вмикається під час переведення сторінки в "режим читання".
- Браузер за замовчуванням. Тепер заздалегідь винесені на домашній екран ярлики сайтів відкриваються не в Safari, а в тому браузері, який встановлений за замовчуванням.
- Нові емодзі. Apple додала 21 новий смайлик до набору. Серед них корінь імбиру, осел, маракаси, медуза, горох, лось, гусак тощо.
Нові емодзі / Фото Apple
- Вебповідомлення в Safari. Починаючи з iOS 16.4 сайти можуть надсилати push-повідомлення.
- Apple Music і "Подкасти". В інтерфейс додатків внесено дрібні зміни, переміщатися по колекціях і добірках стало зручніше.
- Оновлення iOS RSR. Починаючи з iOS 16.4, Apple впроваджує новий тип оновлень – Rapid Security Response, або "Відповідь на загрози". Це невеликі патчі, які надходять окремо від звичайних апдейтів iOS, встановлюються швидко й оперативно закривають виявлені вразливості.
- Нові кольори циферблатів Apple Watch. Зокрема, додано "кольори року" з колекції Spring 2023.
- Apple Книги. У фірмовий застосунок для читання електронних книжок повернулася легендарна анімація гортання сторінок.
Apple Книги / Фото Apple
- Команди. У додатку "Команди" з'явилося кілька нових скриптів, завдяки чому створені на iOS 16.4 швидкі команди будуть ще кориснішими.
- Always-on Display. Тепер у профілях "Фокусування" можна налаштувати ввімкнення або вимкнення AoD. Раніше ця функція налаштовувалася лише в профілі "Сон".
- Дзвінки. Тепер користувачі iPhone можуть поліпшити чутність свого голосу в мікрофоні під час звичайних дзвінків – для них стала доступна функція "Ізоляція голосу".
- Медіатека. Apple додала можливість позбутися дублікатів фотографій навіть у загальних альбомах, які знаходяться в iCloud. Раніше функція була доступна лише для локальної медіатеки.
- Apple Music Classical. Додаток, про який було так багато чуток, нарешті вийшов. Детальніше розповіли про нього в окремому матеріалі.
Оновлення iOS 16.4 (номер збірки 20E247) вже розгортається для всіх користувачів і його вже можна встановити.