В iOS 16.4 з'явилося дуже багато нововведень, це повноцінний великий апдейт. Крім того, компанія виправила кілька багів та помилок системи – проблему з відгуком Apple Pencil, Apple Home, голосовим асистентом та інше.

Цікаво В Android нарешті виправлять стару проблему, яка багато років набридає користувачам

Що додали в iOS 16.4

Свайп в українській клавіатурі. Тепер ви можете набирати текст методом свайпа (від букви до букви, не відриваючи палець від екрана).

Тепер ви можете набирати текст методом свайпа (від букви до букви, не відриваючи палець від екрана). Темний режим у Safari. Він вмикається під час переведення сторінки в "режим читання".

Він вмикається під час переведення сторінки в "режим читання". Браузер за замовчуванням. Тепер заздалегідь винесені на домашній екран ярлики сайтів відкриваються не в Safari, а в тому браузері, який встановлений за замовчуванням.

Тепер заздалегідь винесені на домашній екран ярлики сайтів відкриваються не в Safari, а в тому браузері, який встановлений за замовчуванням. Нові емодзі. Apple додала 21 новий смайлик до набору. Серед них корінь імбиру, осел, маракаси, медуза, горох, лось, гусак тощо.



Нові емодзі / Фото Apple

Вебповідомлення в Safari. Починаючи з iOS 16.4 сайти можуть надсилати push-повідомлення.

Починаючи з iOS 16.4 сайти можуть надсилати push-повідомлення. Apple Music і "Подкасти" . В інтерфейс додатків внесено дрібні зміни, переміщатися по колекціях і добірках стало зручніше.

. В інтерфейс додатків внесено дрібні зміни, переміщатися по колекціях і добірках стало зручніше. Оновлення iOS RSR. Починаючи з iOS 16.4, Apple впроваджує новий тип оновлень – Rapid Security Response, або "Відповідь на загрози". Це невеликі патчі, які надходять окремо від звичайних апдейтів iOS, встановлюються швидко й оперативно закривають виявлені вразливості.

Починаючи з iOS 16.4, Apple впроваджує новий тип оновлень – Rapid Security Response, або "Відповідь на загрози". Це невеликі патчі, які надходять окремо від звичайних апдейтів iOS, встановлюються швидко й оперативно закривають виявлені вразливості. Нові кольори циферблатів Apple Watch. Зокрема, додано "кольори року" з колекції Spring 2023.

Зокрема, додано "кольори року" з колекції Spring 2023. Apple Книги. У фірмовий застосунок для читання електронних книжок повернулася легендарна анімація гортання сторінок.



Apple Книги / Фото Apple

Команди . У додатку "Команди" з'явилося кілька нових скриптів, завдяки чому створені на iOS 16.4 швидкі команди будуть ще кориснішими.

. У додатку "Команди" з'явилося кілька нових скриптів, завдяки чому створені на iOS 16.4 швидкі команди будуть ще кориснішими. Always-on Display. Тепер у профілях "Фокусування" можна налаштувати ввімкнення або вимкнення AoD. Раніше ця функція налаштовувалася лише в профілі "Сон".

Тепер у профілях "Фокусування" можна налаштувати ввімкнення або вимкнення AoD. Раніше ця функція налаштовувалася лише в профілі "Сон". Дзвінки . Тепер користувачі iPhone можуть поліпшити чутність свого голосу в мікрофоні під час звичайних дзвінків – для них стала доступна функція "Ізоляція голосу".

. Тепер користувачі iPhone можуть поліпшити чутність свого голосу в мікрофоні під час звичайних дзвінків – для них стала доступна функція "Ізоляція голосу". Медіатека . Apple додала можливість позбутися дублікатів фотографій навіть у загальних альбомах, які знаходяться в iCloud. Раніше функція була доступна лише для локальної медіатеки.

. Apple додала можливість позбутися дублікатів фотографій навіть у загальних альбомах, які знаходяться в iCloud. Раніше функція була доступна лише для локальної медіатеки. Apple Music Classical. Додаток, про який було так багато чуток, нарешті вийшов. Детальніше розповіли про нього в окремому матеріалі.

Оновлення iOS 16.4 (номер збірки 20E247) вже розгортається для всіх користувачів і його вже можна встановити.