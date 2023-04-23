Не встигли українці відійти від ймовірного падіння метеорита, як Космос підготував новий сюрприз. Цього разу – приємний.
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Венера та Місяць поєдналися у небі, створюючи фантастичне видовище. Українці відразу ж почали ділитися казковими світлинами унікального явища. Фото збирають чимало вподобайок та захоплених коментарів.
Очікують, що вже 26 квітня Місяць стане поряд з Марсом.
Українці діляться прекрасними світлинами
Крім того, користувачі публікують фото дивовижного забарвлення неба, яке нагадує Північне сяйво. Таке незвичайне явище спостерігали жителі Києва, Житомира, Рівного та інших міст змогли побачити танцюючі зелені та рожеві вогні на небосхилі.
Зауважимо, що це дуже рідкісне явище для цих широт, тому його спостереження викликає такий великий інтерес серед місцевих мешканців. Жителі північних регіонів України, які були свідками полярного сяйва, почали активно ділитися світлинами цього надзвичайного явища в соціальних мережах. Фотографії зеленого та рожевого сяйва на фоні нічного неба швидко поширилися у твітері та телеграмі.
В Україні спостерігали полярне сяйво / Фото із соцмереж
Супутник NASA згорів у атмосфері Землі
У квітні 2023 року стало відомо, що в атмосфері Землі згорів космічний апарат NASA RHESSI. Він упродовж багатьох років спостерігав за сонячними спалахами, а також – корональними викидами. У Міноборони США вже підтвердили, що він увійшов в атмосферу над Сахарою. Вага супутника становила 270 кілограмів. На щастя, його уламки не досягнули землі.
RHESSI вивели з експлуатації ще у 2018 році. Причиною стали труднощі зі зв'язком з космічним апаратом. Загалом упродовж своєї місії супутник RHESSI зареєстрував понад 100 000 рентгенівських подій. Він надавав вченим життєво важливу інформацію.