Не встигли українці відійти від ймовірного падіння метеорита, як Космос підготував новий сюрприз. Цього разу – приємний.

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Венера та Місяць поєдналися у небі, створюючи фантастичне видовище. Українці відразу ж почали ділитися казковими світлинами унікального явища. Фото збирають чимало вподобайок та захоплених коментарів.

Очікують, що вже 26 квітня Місяць стане поряд з Марсом.

Українці діляться прекрасними світлинами

частіше піднімайте голову і дивіться на небо

з‘єднання місяця та венери) pic.twitter.com/110iuUaleB — kate_stavinska (@kate_stavinska) April 23, 2023

дівчата, сьогодні Місяць над зіркою, можете писати pic.twitter.com/OhlSY92fna — A (@thunderjacke) April 23, 2023

Місяць і Венера pic.twitter.com/34sn1vzo90 — Kick Up (@KICK_UP_) April 23, 2023

О...

Місяць і зірочка поряд. Красиво. pic.twitter.com/X4qTurC3Od — Selena Vitaminka ? (@SelenaVitaminka) April 23, 2023

в мене вийшло сфоткати місяць і це не просто якась розмита плямка?? вау pic.twitter.com/zqIoKxUTim — ᴘᴀɴɪᴄᴋɪɴɢ ᴀɴɢᴇʟ``♡ (@paperpllant) April 23, 2023

Ого, який Місяць зараз гарний! pic.twitter.com/bAKYbcq9qv — Andrii Kuzmin (@andriikuzmin) April 23, 2023

мій дідусь підбігає до мене і такий: дашо, біжи подивися як гарно на небі! там місяць, і поруч з ним зірка! я такого за все своє життя ніколи не бачив!

я реву він прийшов, щоб поділитися зі мною своїми емоціями та побаченою красою ? pic.twitter.com/pNRIsrg8Za — магнійка (@magniawoof) April 23, 2023

Крім того, користувачі публікують фото дивовижного забарвлення неба, яке нагадує Північне сяйво. Таке незвичайне явище спостерігали жителі Києва, Житомира, Рівного та інших міст змогли побачити танцюючі зелені та рожеві вогні на небосхилі.

Зауважимо, що це дуже рідкісне явище для цих широт, тому його спостереження викликає такий великий інтерес серед місцевих мешканців. Жителі північних регіонів України, які були свідками полярного сяйва, почали активно ділитися світлинами цього надзвичайного явища в соціальних мережах. Фотографії зеленого та рожевого сяйва на фоні нічного неба швидко поширилися у твітері та телеграмі.



В Україні спостерігали полярне сяйво / Фото із соцмереж

Супутник NASA згорів у атмосфері Землі

У квітні 2023 року стало відомо, що в атмосфері Землі згорів космічний апарат NASA RHESSI. Він упродовж багатьох років спостерігав за сонячними спалахами, а також – корональними викидами. У Міноборони США вже підтвердили, що він увійшов в атмосферу над Сахарою. Вага супутника становила 270 кілограмів. На щастя, його уламки не досягнули землі.

RHESSI вивели з експлуатації ще у 2018 році. Причиною стали труднощі зі зв'язком з космічним апаратом. Загалом упродовж своєї місії супутник RHESSI зареєстрував понад 100 000 рентгенівських подій. Він надавав вченим життєво важливу інформацію.