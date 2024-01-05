Згідно із заявою поліції Бріджтона, немає жодних записів про будь-які подібні події, що сталися на Різдво або приблизно в цей період часу в зазначеній місцевості.

А тим часом Науковців серйозно турбує ймовірність вимирання людства через штучний інтелект

Наразі стаття згенерована штучним інтелектом видалена, однак вона була опублікована без зазначення імені автора та містила застереження:

"Ця публікація містить контент, підготовлений за допомогою інструментів штучного інтелекту. Цей контент був отриманий за допомогою ШІ і може містити помилки. Будь ласка, перевіряйте важливу інформацію в надійних джерелах".

Попри це застереження, незалежна перевірка змісту статті виявилася складним завданням, оскільки вона була видалена з NewsBreak і не була доступною в жодному онлайн-архіві.

Важлива проблема

Цей інцидент змушує звернути увагу на практику використання інструментів на базі штучного інтелекту в ЗМІ, адже останнім часом все більше редакцій заявляють про використання ШІ в роботі. Ці інструменти справді можуть допомагати виконувати конкретні завдання, однак, якщо покладатися на ШІ, як на повноцінного журналіста або редактора – можна отримати вигадані матеріали, які не мають нічого спільного з реальністю.

Критики стверджують, що замість того, аби революціонізувати індустрію, необдумане використання ШІ лише поглибило недовіру громадськості. Відсутність людського фактору у створенні контенту в деяких випадках призводить до поширення недостовірної інформації, що посилює існуючі побоювання щодо довіри до ЗМІ.

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З поширенням штучного інтелекту в медіа питання щодо відповідального впровадження та нагляду залишаються актуальними. Поки тривають дебати, інциденти, подібні до того, що стався в Бріджтоні, вкотре акцентують на необхідній пильності та уважному ставленні до інформації, яку ми сприймаємо.

В майбутньому ситуація лише погіршуватиметься і якщо сьогодні ми можемо доволі просто перевірити правдивість інформації, вже зовсім скоро зробити це може бути дуже важко.