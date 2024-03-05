Про це мовиться у новому дослідженні дослідників Корнельського технологічного інституту (Cornell Tech), повідомляє 24 Канал.

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Дослідження, яке ще не пройшло рецензування, демонструє, як комп'ютерний "черв'як" може використовувати поштові асистенти зі штучним інтелектом для отримання конфіденційних даних з електронних листів і розсилання спам-повідомлень, які заражають інші системи.

Такий вірус використовує техніку під назвою "вороже самовідтворюване повідомлення", яка змушує ШІ-модель генерувати інше повідомлення у відповідь, створюючи ланцюгову реакцію, що може скомпрометувати поштовий асистент та його базу даних.

Творці вірусу протестували свою атаку на поштових асистентах на базі GPT-4 від OpenAI, Gemini Pro від Google та великої мовної моделі з відкритим вихідним кодом під назвою LLaVA.

Вони виявили, що "черв'як" може успішно витягувати конфіденційну інформацію, таку як імена, номери телефонів, кредитних карток і номери соціального страхування, з електронних листів і пересилати їх зловмиснику.

Вірус також може вбудовувати себе в зображення і запускати ШІ для зараження інших поштових клієнтів.

Науковці попереджають, що ШІ-черв'яки можуть почати поширюватися в інтернеті "в найближчі кілька років" і "призведуть до значних і небажаних наслідків". Вони закликають розробників і користувачів ШІ зважати на потенційні ризики та вживати заходів безпеки для запобігання або пом'якшення наслідків таких атак.

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Дослідники повідомили про свої висновки компаніям OpenAI та Google, які працюють над тим, щоб зробити свої системи більш стійкими. Представник OpenAI повідомив виданню Wired, що компанія "вдячна за роботу з виявлення цієї потенційної вразливості".