Досі Bard був доступний лише для "довірених тестувальників", але тепер компанія розширює аудиторію та наголошує, що відгуки користувачів будуть життєво важливою частиною вдосконалення програми в майбутньому.

Цікаво Новий аналог ChatGPT може працювати без інтернету на будь-якому комп'ютері

Що відомо про Bard

Ви можете використовувати Bard, щоб підвищити свою продуктивність, прискорити появу ідей і розпалити свою цікавість. Можете попросити дати вам поради, як досягти своєї мети – прочитати більше книг цього року, пояснити квантову фізику простими словами або стимулювати вашу творчість, написавши начерк для блогу,

– пояснюють розробники в блозі.

Випуск чатбота через кілька місяців після того, як його конкурент ChatGPT підкорив світ, свідчить про те, що гонка озброєнь штучного інтелекту в Кремнієвій долині офіційно набирає обертів.

Як працює Google Bard

Як і інші подібні чатботи, Бард створений за допомогою власного програмного забезпечення для штучного інтелекту. В цьому випадку це мовна модель для діалогових додатків Google, або LaMDA. Чат-бот працює, використовуючи величезні масиви даних, щоб передбачити, як реагувати на людські запити. Як пишуть джерела, це фактично "машина для прогнозування мови, створена не стільки для надання точної інформації, скільки для створення риторичної відповіді, яка звучить точно".

Google визнає той факт, що програма має звичку помилятися. Генеральний директор Google Сундар Пічаї заявив, що ШІ буде вдосконалюватися завдяки зворотному зв'язку з користувачами, і підкреслив в електронному листі до співробітників, що спочатку з чатботом "все буде йти не так".

Нагадаємо, перша демонстрація технології включала досить прикру помилку: бот згенерував неправдиву інформацію про космічний телескоп Джеймса Вебба, яка потім потрапила в рекламні матеріали компанії, обваливши її акції.

Такі розробки не мають власного мислення. Вони навчаються на основі широкого спектра інформації, яка може включати упередження й стереотипи, недостовірні дані та інше. Відповідно, все це потім потрапить і в результати видачі.

Коли компанія планує запустити Bard для всіх, невідомо.