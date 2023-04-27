Запущена в понеділок з космодрому Esrange, експериментальна дослідницька ракета, що належить Шведському космічному центру, приземлилася в горах Норвегії, а не в Швеції, як передбачалося.

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Що сталося

Норвезьке міністерство закордонних справ повідомило BBC, що шведи не надали жодного "офіційного повідомлення" про відхилення приземлення або повернення ракети, але представники Esrange кажуть, що влада по обидва боки кордону зв'язалася з ними незабаром після інциденту.



Хоча ракета без екіпажу, створена за допомоги Європейського космічного агентства для випробування умов мікрогравітації, успішно стартувала і досягла цільової висоти в 250 кілометрів, її траєкторія приземлення пролягла приблизно за 40 кілометрів на північний захід від місця, де вона повинна була закінчитись, що призвело до падіння прямо на крайню північну територію Норвегії Мальсельв.

На щастя, ракета впала в безлюдній місцевості, і ніхто, включаючи навіть ракету та її корисний вантаж, не постраждав. Місцева влада Мальсельва повідомила регіональним службам новин, що з ними зв'язалися з приводу помилкового приземлення ракети й запитали, чи можна надіслати шведський гелікоптер, щоб забрати її. Відтоді корисне навантаження ракети було повернуто в Esrange.

Представник космічного центру Марко Кохберг повідомив BBC, що установа ставиться до цього інциденту "серйозно". Поки невідомо, що пішло не так.